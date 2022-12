La legislatura porteña, frente al debate por el juicio político a D´Alessandro y Mahiques

Se cierra el año legislativo y se acumulan los debates pendientes.

Los chats del ocultamiento

Otros temas en agenda legislativa: entrega de predios, designación de jueces y ley de Economía Social

La Legislatura porteña prevé realizar el próximo jueves la última sesión ordinaria del año en medio de un clima político enrarecido por la filtración de los chats entre funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires y jueces federales , que provocó que el interbloque oficialista que responde a Horacio Rodríguez Larreta esté a la defensiva y estudie la posibilidad de no dar quórum.Juntos por el Cambio (JXC) apuntaría, así, a desactivar un posible escenario de debate en el recinto en el cual el Frente de Todos (FDT) buscará avanzar con el inicio del juicio político al ministro de Seguridad Marcelo D'Alessandro y al fiscal general Juan Bautista Mahiques por su participación en el intercambio de mensajes en los que diseñaban una estrategia para encubrir un viaje a Lago Escondido, en Bariloche., y necesitamos que todas las fuerzas políticas democráticas estén a la altura de las circunstancias", reclamó el legislador del FDT Javier Andrade, quien destacó que "si no tienen nada que esconder, que vengan y rindan cuentas, que pongan la cara".Para la legisladora Claudia Neira, en tanto,La exhortación del FDT alude a que, de acuerdo a la actual composición del Parlamento porteño,, cifra que impide que con los votos propios quede aprobada la "formación de causa" contra ambos funcionarios por "mal desempeño y comisión de delito".De acuerdo a los diálogos divulgados, D´Alessandro y Mahiques colaboraron en una maniobra para tapar los detalles del viaje a Bariloche, durante el cual se alojaron en la propiedad administrada por el empresario británico Joe Lewis junto a jueces federales y empresarios del Grupo Clarín.Además,en referencia al conflicto que mantiene ese pueblo originario con Lewis, dueño de miles de hectáreas en la Patagonia argentina, en cercanías de la frontera con Chile.La situación, en tanto, fue calificada por los dirigentes de JXC en la Legislatura porteña como "una desprolijidad, pero no un delito", por lo cual descartaron de plano el apoyo al proceso de enjuiciamiento y agregaron que "por ahora" está en pie la sesión del jueves 15, la última del año de carácter ordinaria en la cual está previsto el tratamiento de un centenar de expedientes.Dentro del listado de temas, figura el proyecto del Gobierno porteño para la venta de predios, algunos de ellos situados en el Casco Histórico, con el propósito de financiar con esos fondos el traslado de un Centro de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC) del barrio de San Telmo a un nuevo edificio.La propuesta oficial, en rigor, iba a tratarse en la sesión del 17 de noviembre, pero quedó postergada a raíz de las objeciones planteadas por el arco opositor respecto de la inclusión de algunos terrenos que generaron polémica, como el caso del situado en la avenida Paseo Colón y Brasil, donde estaba la Escuela Taller del Casco Histórico hasta su demolición.El antiguo edificio, de inicios del 1900, fue destruido por decisión del Gobierno porteño bajo el argumento de dar espacio a la traza del Metrobus del Bajo; no obstante, en la actualidad, habría modificado aquella medida a partir del impulso de la venta del terreno., que fueron propuestos por el Consejo de la Magistratura local.Y en la última semana fueron incluidos dos expedientes enviados por el Ejecutivo que plantean, por un lado,situado en el entorno del parque Micaela Bastidas; y, por el otro, una modificación a la ley de la Economía Social.