A los 79 años se apagó la conmovedora voz de José Ángel Trelles

Trelles se autodefinía: "Soy un cantor popular argentino con ganas de mostrar nuestra música por el mundo"

Nos dejó El Pepe Trelles, con el se va una de las voces más maravillosas! Te vamos a extrañar amigo!!! pic.twitter.com/NWHysgod2c — Marián Farías Gómez (@Marianfariasg) December 10, 2022

Trelles fue declarado como Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires en 2013.

Trelles había surgido de ciclos televisivos que promovían voces jóvenes.

Despedida de colegas

Pepe Trelles 🙏 Buen viaje... pic.twitter.com/Ffhghx0ytL — Julia Zenko (@juliazenkok) December 10, 2022

Me acabo de enterar de la partida de un Amigo.

Amigo enorme! Artista tremedo!

Se fue José Ángel Trelles, cantor de Piazzola, el del maravilloso "El diluvio que viene"...

Querido Pepe. A vos si que te vamos a extrañar.

Mi abrazo entero de siempre. pic.twitter.com/kgarX5v0yb — DANY MARTIN (@DANYMARTINOK) December 10, 2022

El intérprete José Ángel “Pepe” Trelles, reconocido por un personal estilo capaz de asumir el cancionero de Astor Piazzolla y actuar en comedias musicales como “El diluvio que viene”, murió esta madrugada en Buenos Aires a los 79 años.Las causas del fallecimiento todavía se desconocen hasta para sus amistades más cercanas como la cantanteen la red social Twitter.Enseguida y en charla con Télam,señaló que “la verdad que el dolor que siento es inmenso porque con ‘Pepe’ éramos muy amigos porque compartíamos nuestra manera de pensar social y políticamente y porque para mí fue uno de los cantores que más me transmitía cada cosa que cantara”.“Así hiciera Piazzola, tango tradicional o canción melódica,. Es uno de esos que pocas veces encontramos en nuestro camino y lo voy a extrañar mucho”, dijo Farías Gómez.que promovían voces jóvenes, Trelles tuvo unrofesional al serpara integrar sucomo intérprete de las obras con, con el quel hasta llegar a actuar en elA lo largo de suambién cantó junto a Estela Raval, Víctor Heredia, Alberto Cortez, Raúl Lavié, Rubén Juárez, Héctor Stamponi, Daniel Binelli, el Sexteto Mayor y La Camerata Porteña, entre más, y fuela más popular la musical “El diluvio que viene”, en 1979.Otros títulos que lo contaron en su staff fueron “Juana Azurduy”, “El Principito”, “¿Qué has hecho de mí?”, “El patio de la Morocha”, “Lo que me costó el amor de Laura” y la operita “María de Buenos Aires”, también de la dupla Piazzolla-Ferrer, que encabezó junto a la italiana Milva.Aunque fue reconocido como intérprete, Trelleslos créditos de dos canciones “y “Más cerca en el tiempo y tras haber sidoel artista denunció que le habían robado 29 veces en la agencia de lotería que tenía junto a su esposa, María, en la localidad bonaerense de William Morris, donde ella, además, fue baleada.Pero, sin querer abandonar la huella,, donde por primera vez asumió composiciones propias."Este disco es muy mío, muy testimonial. Hice una canción para mi viejo 'El amigo que hoy necesito', otra para mi mujer, llamada 'Compañera', porque me viene bancando las buenas y las malas desde hace 40 años”, dijo Trelles a Télam entonces.A modo de balance del camino recorrido, apuntó en aquella entrevista que "con cada uno de los artistas que me tocó actuar y grabar aprendí muchas cosas pero sin temor a equivocarme puedo decir queSi bien la experiencia duró solamente un año (en 1975), resultó muy intenso y pleno de sabiduría".Y capaz de definirse artísticamente, añadió:Siempre inquieto y capaz de expandir sus propias fronteras expresivas,"El Bar de Los Milagros".Al conocerse la muerte de Trelles,como Valeria Lynch (“Descansa en paz Pepe querido”), Julia Zenko (“Pepe Trelles. Buen viaje...”) y Patricia Malanca (“Uno de los preferidos de Piazzolla para sus tangos cantados. Muy compañero y muy buena gente”).También el músico y compositor Dany Martin escribió en Twitter: “Me acabo de enterar de la partida de un amigo enorme y artista tremendo! Se fue José Ángel Trelles, cantor de Piazzola, el del maravilloso ‘El diluvio que viene’...Querido Pepe. A vos si que te vamos a extrañar”.