Identidad argentina: un año cargado de actividades en Londres

Estela de Carlotto. (Foto TW @abuelasdifusion)



Durante el 2022, la Embajada Argentina en Londres tuvo una profusa agenda de diplomacia pública centrada en los temas en que nuestro país cuenta con liderazgos indisputados, transversales a las agendas políticas. Los temas que forman parte de las trayectorias de la sociedad civil, como son las cuestiones de derechos humanos y género; las artes visuales y cinematográficas; la literatura y la articulación con el sector privado, para tender puentes de conocimiento mutuo, sin dejar afuera la relevancia del comercio y las inversiones.Con frecuencia se asocia la labor diplomática de nuestra Embajada en Londres a la agenda Malvinas. Sin duda el tema más relevante de nuestra relación bilateral. Ello sin embargo no debe ocultar las múltiples acciones que se realizan en otras áreas, que también hacen a nuestros intereses.Fuimos muy activos este año con la, buscando apoyo para esa candidatura en instituciones británicas. En el marco de esa campaña, por primera vez una Abuela de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto visitó el Parlamento británico, invitada por la Cámara de los Lores (desde la Comisión de Genocidio y Crímenes contra la humanidad que presidía Lord Sheikh, un querido amigo recientemente fallecido).Los, que también son una fortaleza argentina a raíz del impacto y proyección de los feminismos - que en nuestro país son absolutamente trans inclusivos- fueron abordados y colaboramos con la preparación de la Equal Rights Coalition (ERC), una red que copresidimos con el Reino Unido, cuya conferencia tuvo lugar en Buenos Aires.Como parte de nuestra estrategia de generar, logramos por primera vez que se llevara a cabo una residencia en Delfina Foundation, una prestigiosa institución británica con nexos en todo el escenario de las artes visuales. En el marco del Programa Puentes, comisionado a Camila Charask, que presidiera la Fundación Meridiano, se había detectado la necesidad de contar con curadores argentinos que pasen tiempo en el Reino Unido, a efectos de instalar conversaciones sobre el arte argentino en los nichos adecuados, teniendo en cuenta que el Reino Unido es el tercer mercado de arte contemporáneo en el mundo, después de China y Estados Unidos.Lastambién han sido de alto impacto. Tuvimos a la gran escritora Claudia Piñeiro, nominada para el Booker Prize, por su texto "Elena Sabe"; Mariana Enriquez estuvo de gira para presentar en todo el Reino Unido su obra "Nuestra Parte de la Noche". La editorial Charco Press fue invitada por el Museo Británico a participar con dos escritoras argentinas Gabriela Cabezón Cámara y Dolores Reyes en la relectura de obras latinoamericanas de la institución, iniciativa que quedó plasmada en el libro "Untold Microcosms: Latin American Writers in the British Museum". Programa Sur continuó con su tarea de difusión de la literatura argentina y se tradujeron obras con varias editoriales británicas como "Causas Urgentes" de Paula Rodríguez, por Pushkin Press, "Dislocations" de Sylvia Molloy, por Charco Press y "Las encantadas" de Daniel Samoilovich, por Shearsman Books Ltd. A raíz de este posicionamiento de la literatura argentina, fuimos invitados a participar el año que viene del Festival Hay en Gales, un importante nodo de cultura, literatura y charlas con alta participación de público.En la, tuvimos el privilegio de contar con la película Argentina, 1985 entre las nominadas para el premio a la mejor película en el British Film Institute, la institución de cine más importante del Reino Unido.Nos propusimos incluir a la Residencia oficial argentina en la mayor cantidad de eventos de los calendarios británicos, a efectos de posicionar la imagen argentina con la tradicional casa histórica y a la vezEl más importante de todos los eventos de este año en este sentido tuvo lugar en septiembre, cuando participamos con la iniciativa Creative Experience: from Argentina to the World en el calendario oficial del London Design Festival. Estamos muy orgullosos de este logro, que fue la culminación de un proceso de diálogo entre la Embajada y el Festival, que contó con el apoyo y articulación de la Cancillería argentina. Participaron 20 empresas, artistas y estudios de diseño, que exhibieron sus trabajos en la Residencia oficial durante 10 días. El evento logró un importante posicionamiento y gran presencia de público ya que coincidió con el Festival Open House en que la Embajada también organizó un private view, un concierto con el artista Mat Alba, una charla con la fundación IDA, y una presentación de la yerba mate Porongo.En el mismo sentido, participamos en el London Craft Week con la diseñadora Clara Pinto y en el London Fashion Week con dos marcas argentinas: Aynie y La Rando.. Su primera visita fue en febrero y estuvo acompañada por Flavia Royón, la entonces Secretaría de Minería y Energía de la provincia de Salta. Además de mantener reuniones con posibles inversores, la Secretaría realizó una presentación organizada por la Cámara de Comercio británico argentina.En su segunda visita, la Secretaría participó de la London Metal Exchange Conference. Asimismo, Ávila mantuvo reuniones con inversores extranjeros para continuar promoviendo la explotación de litio en Argentina. También hubo una recepción en la Residencia oficial organizada por la Embajada y la International Lithium Association.Entre el 16 y 17 de noviembre 13 empresas (12 bodegas de vino y 1 productora de miel), provenientes de la provincia de San Juan y Mendoza viajaron a Londres para mantener reuniones con posibles contrapartes. Las rondas B2B tuvieron sede en la Residencia, donde también se llevó a cabo una recepción y degustación de los productos, y una charla de Wines of Argentina. Acompañaron la misión comercial el ministro de Producción y Desarrollo de San Juan, Ariel Lucero y el Subsecretario de Promoción del Comercio e Inversiones de la Cancillería Argentina, Guillermo Merediz.Elfue una importante parte de nuestra agenda y participamos del World Trade Market, con 20 operadores turísticos de Argentina, quienes estuvieron acompañados por el secretario ejecutivo del Inprotur. El Embajador recibió a la delegación en la Residencia oficial.Siempre nos interesa mucho mantener unay por eso, fue una gran satisfacción colaborar con la organización de la agenda del gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet que visitó Londres junto al entonces ministro de Producción y Turismo de la provincia, Juan José Bahillo, para promover la producción de cítricos, miel, arroz, arándanos y pescados.En la imagen de Argentina, el vino Malbec y el Tango son un componente de gran interés para el público británico y por eso llevamos a cabo el, en la Residencia oficial, un wine tasting con más de 100 etiquetas argentinas pertenecientes a las cuatro regiones vitivinícolas. Además, todos los meses, hacemos Milongas en la Residencia oficial en articulación con la Anglo Argentine Society, con alta participación de público. Esto se suma a la participación anual en el calendario de verano de Londres con el espectáculo London Goes Tango, al aire libre y en la competencia mundial de tango. Además, apoyamos la presencia de la compañía de German Cornejo, que se ha presentado dos veces en el Peacock Theatre este año.Eles un importante evento deportivo que se celebra anualmente en el Reino Unido. La Copa, fundada en 1938 por el vizconde John Cowdray como muestra de amistad entre Argentina y el Reino Unido, se juega cada año en los campos del Cowdray Park Polo Club, considerado el hogar del polo británico.