Villegas resaltó el "diálogo" durante la presidencia de Argentina en el consejo de DDHH

El, consideró este sábado que una de las claves durante la gestión de la Argentina en el organismo fue "mantener el diálogo con todas las partes para entender las diferencias" y resaltó que "se trataron nuevos tópicos para que las nuevas generaciones tengan más y mejores derechos".En una entrevista telefónica con Télam desde Ginebra, sede del organismo, Villegas -abogado y embajador de carrera- realizó uny que por primera vez estuvo a cargo de la Argentina, en un año desafiante por los efectos de la pandemia del coronavirus y la guerra entre Rusia y Ucrania con efectos globales.En el diálogo con esta agencia, Villegas comparó a su gestión con la de "un capitán de un barco que tenía una carga muy valiosa que era proteger los derechos humanos en todo el mundo, navegando en medio de una gran tormenta geopolítica"."La presidencia de Argentina tuvo la virtud de mantener un diálogo franco con todos los encargados de mantener los derechos humanos en todo el mundo, en un contexto geopolítico complejo donde se pudo mantener el barco a flote, a pesar de situaciones complicadas", aseveró el diplomático.Al recordar los inicios de la gestión, Villegas señaló que "cuando nos designaron para presidir por primera vez el Consejo, losque tuvo un impacto muy alto en la sociedad"."También teníamos unpara analizar como gran preocupación como derecho humano", agregó.En ese punto, el ahora extitular del Consejo de DDHH de la ONU advirtió que "uno de los temas que complejizó el marco internacional por su impacto global fue la guerra entre Ucrania y Rusia", lo que no existía en la agenda internacional al asumir en 2022.Al respecto, Villegas destacó el funcionamiento del Consejo de DDHH en comparación con el Consejo de Seguridad del mismo organismo que "se paralizó" y no dio una respuesta ante el conflicto bélico que aún continúa."En Ginebra, el, donde rápidamente formamos una comisión para investigar delitos de lesa humanidad" en el país invadido, recordó."A diferencia del Consejo de Seguridad que quedó paralizado por el poder de veto, en el Consejo de DDHH somos todos iguales y no hay poder de veto. Por eso se dio una rápida respuesta ante esta crisis y otras como en Afganistán, Nicaragua y ahora con Irán", agregó.Otro de los puntos que resaltó el diplomático argentino fue el, que "pasó a ser mayor porque la gente común se identifica con lo que hacemos y la respuesta que se da".Uno de los roles que tiene el Consejo es también que se desarrollen los nuevos estándares de derechos humanos analizando los constantes cambios culturales.En ese sentido, Villegas señaló que "se avanzó en temas sensibles a la hora de analizar futuros mecanismos de protección como el cambio climático y el uso de tecnología militar"."Es evidente que existe un impacto en los derechos humanos con el uso de las tecnologías militares como los drones que se están utilizando ahora en la guerra entre Rusia y Ucrania y nadie se hace cargo", precisó.Otro de los temas que se debatieron durante su gestión fue el cyberacoso, que fue impulsado porPara Villegas, este año se logró que "se mueva la maquinaria de la construcción internacional de nuevas normas y estándares de los derechos humanos para que las futuras generaciones estén más y mejor protegidos con temas adaptados a esos tiempos".Por otra parte, el diplomático destacó que "una de las iniciativas que tuvo un gran impacto y que por su éxito se repetirá fue haber realizado una sesión con niños, donde se vio cuáles eran sus preocupaciones".Por último, Villegas agradeció el, que "fue muy importante", a pesar de las diferencias.