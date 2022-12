Marruecos hizo historia y eliminó a Portugal del Mundial

Foto: Maximiliano Luna.

El partido de Marruecos

El partido de Portugal

El seleccionado de Marruecos venció este sábado a Portugal por 1-0 y se convirtió en el primer representante africano en clasificar a la semifinal de una Copa del Mundo.Marruecos terminó con un jugador menos por la expulsión de Walid Cheddira en el tercer minuto de adición.Cristiano Ronaldo, con 37 años y en su último Mundial, fue nuevamente suplente en Portugal y cuando entró a los 6 de minutos del segundo tiempo no pudo revertir la historia.El partido correspondiente a los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 se disputó en el estadio Al Thumama con 44.198 espectadores y fue arbitrado por el argentino Facundo Tello, quien estuvo asistido por Ezequiel Brailovsky y Gabriel Chade más Mauro Vigliano y Diego Bonfá en el VAR.Marruecos, en su sexta participación mundialista, jugará por primera vez una semifinal y además se metió en la historia al ser el primer seleccionado africano en quedar entre los cuatro mejores del mundo.El rival de la semifinal del próximo miércoles 14 saldrá del partido que jugarán desde las 16 los seleccionados de Francia, defensor del título, e Inglaterra, en el estadio Al Bayt.En un nuevo partido inolvidable, Marruecos eliminó al Portugal de Cristiano Ronaldo e hizo historia en el Mundial de Qatar 2022.El equipo africano consiguió la ventaja sobre el final del primer tiempo con un gol de cabeza del delantero Youssef En-Nesyri y luego desplegó sus recursos defensivos para sostenerla.Al igual que en el cruce de octavos de final ante España (0-0) que definió por penales, el equipo se volvió inquebrantable y con el apoyo de sus ruidosos y pasionales hinchas llevó al rival al error y desesperación.Sin embargo, el éxito del equipo dirigido por Walid Regragui no es casualidad ya que está invicto en la Copa del Mundo y solo recibió un gol en contra en cinco partidos.Además, no pudo contar con la defensa titular por las bajas de Nayef Aguerd y Noussair Mazraoui, por lesión, y a los 12 minutos del segundo tiempo tuvo que salir el capitán Romain Saiss pero el equipo no se resintió.Portugal sintió el golpe del gol antes del entretiempo cuando había tenido buenas ocasiones para romper el cero y después no pudo batir a la rocosa defensa marroquí.El arquero Yassine Bounou también tuvo una gran intervención sobre el final cuando le sacó un remate difícil a Joao Felix.El equipo de Fernando Santos terminó en cancha con Cristiano Ronaldo, Joao Felix, Bernardo Silva, Bruno Fernandes y Rafael Leao pero aún así no pudo conseguir, al menos, el empate para llevar el partido a la prórroga.El equipo luso venía de golear a Suiza por 6-1 en octavos de final con un triplete de Goncalo Ramos pero el nuevo joven artillero no pudo aportar mucho y se fue reemplazado a 20 minutos del final.Lo mejor del campeón de Europa en 2016 se vio en el primer tiempo ya que después de gol de En-Nesyri tuvo una clara oportunidad de Bruno Fernandes que estrelló un remate en el travesaño del arco defendido por "Bono".En los minutos finales de esa emocionante primera parte, Marruecos también generó varios contraataques y pudo haber ampliado el marcador.Al igual que contra España, el conjunto marroquí tuvo varias opciones por esa vía como la última en tiempo de descuento del ingresado Zakaria Aboukhlal, que quiso picarla ante la salida del arquero Diogo Costa.Con el pitazo final del argentino Tello, de buen papel, estalló la fiesta de los más de 30 mil hinchas de Marruecos que por primera vez en la historia verán a su seleccionado entre los cuatro mejores del mundo y representarán al continente africano en esa instancia desde que Egipto fue el primero en jugar el Mundial de 1934 y caer en octavos de final..