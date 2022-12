Taty Almeida: "El Partido Judicial condenó a Cristina, hay que salir a la calle"

Almeida: "Este partido judicial que ha condenado a Cristina Kirchner es lamentable, son unos sinvergüenzas".

Almeida cuestionó el fallo que condenó a Cristina Fernández. Foto Sille Cris.

La conferencia de prensa

La, afirmó que "el partido judicial ha condenado" a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la causa Vialidad, y consideró que, queremos decir lo que ya se sabe: este partido judicial que ha condenado a nuestra querida Cristina Kirchner es lamentable,. Tenemos que, como nunca, tomar las calles. La única lucha que se pierde es la que se abandona, así que no hay que abandonar esta lucha. No nos han vencido, y menos a Cristina", dijo Almeida este sábado en declaraciones para la radio AM990.La referente de derechos humanos pidió convocar "a, cuando gracias a que un pueblo dijo basta tuvieron que dar marcha atrás", recordó, en referencia a la multitudinaria concentración que se realizó en el 2017 para repudiar el fallo de la Corte Suprema que habilitó el 2x1 para liberar a los condenados por delitos de lesa humanidad.La movilización del 2017, que congregó a medio millón de personas en la Plaza de Mayo, logró revertir la decisión de la Corte Suprema.En esta línea, Almeida consideró que "no pueden manejarse así los que rigen la justicia en el país" y expresó que "ese será el eje central de la conferencia de prensa" que brindarán el próximo martes.Los organismos de derechos humanos, junto a la secretaría de Derechos Humanos, realizarán el próximo martes una conferencia de prensa frente al Museo Sitio de Memoria de la exESMA para denunciar "la grave situación institucional que está atravesando el país", en el marco del aniversario del Día de la Democracia.El encuentro, que en principio se iba a realizar este sábado pero fue reprogramado para el martes, se realizará a las 10.30 en la exESMA, ubicada en la avenida del Libertador 8.151 de la ciudad de Buenos Aires, informó el organismo que conduce Horario Pietragalla Corti."En un país insignia de los derechos humanos, con políticas de memoria, verdad y justicia activas, con más de mil genocidas condenados, con 130 nietos restituidos y a casi 40 años de democracia, los organismos de derechos humanos, junto con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, convocan a una conferencia de prensa para denunciar la grave situación institucional que está atravesando el país", informó la secretaría en un comunicado.