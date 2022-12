Alertas por tormentas para las provincias del norte y noreste del país

Caída de árboles y anegamientos en Rosario



Más de 160 árboles y 60 columnas caídas y voladuras de techos y carteles dejó la fuerte tormenta que se produjo la noche del viernes sobre la ciudad santafesina de Rosario, informaron fuentes oficiales.



La tormenta, anunciada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) con un alerta amarillo, se inició poco después de las 20 y alcanzó su pico de intensidad a las 20.34, en cuanto a la velocidad del viento, con ráfagas de 104 kilómetros por hora.



Así lo informó el titular de Defensa Civil de la Municipalidad de Rosario, Gonzalo Ratner. El funcionario dio cuenta que hasta la mitad de la mañana la línea telefónica 103, de Defensa Civil, atendió más de 250 llamados de vecinos.



Además, se registraron más de 160 afecciones al arbolado público, entre caídas de árboles, ramas y daños, precisaron desde el área municipal.



También se habían contabilizado la caída de 60 columnas y la voladura de 11 “chapas y carteles” en diferentes puntos de esta ciudad santafesina.



“Fue una tormenta fuerte, en el marco de un alerta vigente para Rosario, con ráfagas que alcanzaron los 104 kilómetros y a las que se le sumaron 29 milímetros de agua caída”, dijo Ratner en declaraciones a Radio Dos de Rosario.



Si bien la cantidad de precipitaciones no fue alta, la intensidad de la lluvia y el breve período en el que cayó provocó anegamientos en varias calles de la ciudad.



El funcionario de Defensa Civil evaluó que los reclamos por las consecuencias de la tormenta seguirán y que incluso pueden duplicar los recibidos hasta mediados de la mañana. Explicó que todo el personal del área, dispuesto en cuadrillas, trabaja desde la madrugada de este sábado en los casos más riesgosos.



“Lo que pedimos es que si ven una rama o un árbol caído, que llamen al 103”, dijo, para agregar que “lo mejor es no involucrarse porque cuando cae un árbol o una rama de gran porte puede haber cables comprometidos y es peligroso”.



Los intensos vientos de la noche provocaron también una rotura del techo del hall central del Aeropuerto “Islas Malvinas” de Rosario, que pudo ser subsanada para proteger a pasajeros y empleados de la estación aérea. El accidente no provocó heridos y la operación del aeropuerto era normal.



El pronóstico para este sábado en Rosario prevé una jornada calurosa, inestable y húmeda, con una temperatura mínima de 22 grados y una máxima de 30, anunció el SMN.