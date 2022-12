Van Gaal: "Llevamos todo el año practicando penales y luego las cosas salen torcidas"

Van Gaal DT de Países Bajos. / Foto: Fernando Gens.

El entrenador del seleccionado de Países Bajos,por la Argentina, en una definición por penales luego de haber igualado 2-2 en el cruce de cuartos de final, ya que se habían preparado para este tipo de definición."Llevamos todo el año practicando penales y luego las cosas salen torcidas" dijo Van Gaal, quien no seguirá en el cargo pese a que se marcha invicto desde que asumió después de la Eurocopa 2020, jugada en 2021., pero luego fallas los dos primeros de la definición y ya no puedes ganar", le dijo el veterano entrenador a la televisión pública neerlandesa.Pero no todo fue negativo para Van Gaal ya que aseveró sobre su tercera etapa en el cargo: "Estoy muy orgulloso. Traje a muchos jugadores jóvenes para aprender, se formó un gran grupo y cuando miro hacia atrás veo que dejo cosas positivas".Van Gaal lamentó alguna acción polémica, como el penal que tuvo la Argentina para ponerse 2-0 a través de Lionel Messi: "¿Ese penal? tengo curiosidad por saber cómo fue exactamente. De todos modos, al final no perdimos por culpa del árbitro (el español Mateu Lahoz), de hecho, incluso logramos un muy buen empate".