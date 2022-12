Conmoción por la muerte del periodista estadounidense Grant Wahl en Qatar

El periodista Wahl previo a su muerte. / Foto: AFP.

Just an incredible designed set-piece goal by the Netherlands. — Subscribe to GrantWahl.com (@GrantWahl) December 9, 2022

El periodista estadounidense Grant Wahl, de 48 años, falleció durante el Mundial de Qatar 2022 mientras cubría el partido entre la Argentina y Países Bajos por los cuartos de final.El reconocido reportero sufrió una descompensación en el tramo final del partido disputado en el estadio Lusail antes de la definición por penales."Un gol de pelota parada diseñado de forma increíble por parte de los Países Bajos", fue el último mensaje que escribió Wahl en su cuenta de Twitter con más de 850.000 seguidores.El fallecimiento de Wahl generóya que había tenido un importante protagonismo durante su cobertura.Antes del debut de Estados Unidos contra Gales en el estadio Áhmad bin Ali, el periodista había sido detenido por llevar una remera con los colores del arcoíris en apoyo a la comunidad LGBTIQ+.en su cuenta oficial de Instagram"Soy Eric, el hermano de Grant y soy gay. Por eso mostró la remera. Me dijo que recibió amenazas de muerte. No creo que mi hermano haya muerto,", denunció envuelto en lágrimas.Desde el Comité Supremo para la Organización y el Legado de Qatar informaron que Wahl se "enfermó en la tribuna de prensa del Estadio Lusail durante el partido de cuartos de final de este viernes entre la Argentina y Países Bajos".Agregaron quey que la atención "continuó mientras era trasladado en ambulancia al Hospital General Hamad".Por último, desde la organización local confirmaron que están "en contacto con la Embajada de Estados Unidos y las autoridades locales pertinentes para garantizar que el proceso de repatriación del cuerpo se realice de acuerdo con los deseos de la familia".El pasado lunes, mediante su blog, Wahl había contado que había cursado una bronquitis luego de "tres semanas de poco sueño, elevado estrés y mucho trabajo".El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se expresó mediante un comunicado oficial sobre la muerte de Wahl."Con incredulidad e inmensa tristeza he tenido conocimiento del fallecimiento del renombrado periodista deportivo Grant Wahl mientras informaba sobre un partido de cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA en Catar", manifestó Infantino."Hace tan solo unos días,por su contribución a la", recordó el mandatario, en referencia al acto del que también había participado el argentino Enrique Macaya Márquez.La federación de fútbol de Estados Unidos también publicó un sentido mensaje para despedir al periodista deportivo."Toda la familia del Soccer de Estados Unidos está con el corazón roto (...) La creencia de Grant en el poder del juego para promover los derechos humanos fue y seguirá siendo una inspiración para todos", destacó una parte del texto de la federación.