La Fiscalía de Perú interrogó a exministros de Castillo en la investigación por rebelión

Castillo está detenido en el mismo lugar donde cumple prisión el exmandatario Alberto Fujimori. Foto: AFP.

La presidenta @DinaErcilia Boluarte continuó la ronda de diálogo con las bancadas del Congreso de la República. Fueron convocados para esta ocasión, las agrupaciones políticas Acción Popular, Integridad y Desarrollo, y congresistas no agrupados, en Palacio de Gobierno. pic.twitter.com/e2pnhlOLEp — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) December 10, 2022

Dina Boluarte, la nueva presidenta, dejó abierta la chance de llamar a elecciones anticipadas. Foto: Agencia Andina.

La Fiscalía de la Nación de Perú recogió en las últimas horas testimonios de los exministros del mandatario destituidoen lapor el presunto delito de rebelión, con excepción de la entonces jefa de Gabinete, Betssy Chávez, que no se presentó a declarar y fue citada para hacerlo este sábado.En calidad de, la Fiscalía interrogó a nueve integrantes del último Gabinete del expresidente, destituido el miércoles pasado tras haber disuelto el Congreso y detenido de forma preliminar por siete días, acusado de"No asistió a declarar la expresidenta del Consejo de Ministros,, cuya citación fue reprogramada" para este sábado, indicó el organismo judicial en un comunicado.Además de los exministros, también, que no acompañaron a Castillo en su anuncio de disolver el Parlamento horas antes de que el órgano legislativo debatiera una tercera moción de destitución contra el exmandatario, que finalmente fue aprobada.Por otro lado, y según publicó el diario local La República,, que busca la liberación inmediata del expresidente.De acuerdo a lo informado por ese medio, el letrado señala que Castillo fue detenido de forma "irregular e ilegal" por el delito de rebelión, ya que no existe evidencia de que hiciese uso de armas, sino que se limitó a leer un discurso.El Tercer Juzgado Constitucional de Lima decidió admitir a trámite la demanda en base a este argumento por la presunta vulneración de la libertad individual de Castillo, detalló el diario local y consignó la agencia de noticias Europa Press.Este tribunal se distancia así de la decisión del Segundo Juzgado Constitucional de la capital, que el jueves declaró improcedente el habeas corpus presentado contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y el jefe del Equipo Especial de la Policia Nacional del Perú, el coronel Harvey Colchado., que es la base de las fuerzas especiales de la policía, ubicada al este de Lima.La nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte, dejó abierta el viernes la chance de llamar a elecciones anticipadas "si la situación amerita" y pidió calma y diálogo a los manifestantes que salieron a las calles en todo el país, en algunos casos para protestar por la detención de Castillo.