Locura total: hinchas celebraron el triunfo y el pase a semifinales

Fan Fest en Buenos Aires. Foto: Pepe Mateos

En Jujuy

En Jujuy. Foto: Edgardo Valera

En Jujuy. Foto: Edgardo Valera

En Mendoza

En Mendoza. Foto: Alfredo Ponce

En Mendoza. Foto: Alfredo Ponce

En Córdoba

En Córdoba. Foto: Laura Lescano

En Córdoba. Foto: Laura Lescano

En Santiago del Estero

En Santiago del Estero. Foto: Emilio Rapetti

En Santiago del Estero. Foto: Emilio Rapetti

En Tierra del Fuego

En Rosario

En Mar del Plata

En La Plata

En La Plata. Foto: Eva Cabrera

En La Plata. Foto: Eva Cabrera

En Bahía Blanca

En San Luis

En Chaco

En San Luis. Foto: Nicolas Varvara

En San Luis. Foto: Nicolas Varvara

Una gran cantidad de hinchas rodeó este viernes al Obelisco de Buenos Aires apenas se consumó la victoria por penales de la selección argentina de fútbol sobre Países Bajos, lo cual aseguró su pase a la semifinal de la Copa Mundial Qatar 2022.Al igual que cuando la selección derrotó a Polonia y superó la fase de grupos, y cuando venció a Australia en cuartos de final, una marea humana vestida de celeste y blanco se acercó al mítico monumento porteño, ubicado en la céntrica Plaza de la República.Previendo el popular festejo, la Policía de la Ciudad desplegó, desde antes de inicio del partido, unen las inmediaciones y dispuso un vallado sobre la avenida Corrientes para dar seguridad a los hinchas.El operativo incluyó personal policial de comisarías porteñas y de las áreas de investigaciones, informaron desde la Policía de la Ciudad a Télam.Las primeras personas en llegar a la zona de los festejos se anticiparon y vieron el partido en los bares de la zona.sobre lase vio interrumpido por el vallado y los carriles del Metrobus de la avenida 9 de Julio por los y las hinchas que avanzaron por esa arteria.El nombre dese destacó en las espaldas de las y los eufóricos simpatizantes que, felices con el resultado, avanzaron sobre la zona con orgullo por "la Scaloneta", haciendo sonar bombos, cornetas y trompetas. Muchos de ellos lucieron gorros tipo Piluso, rostros maquillados con los colores celeste y blanco y banderas argentinas colgadas del cuello.En la zona, a pocos instantes de la victoria, el clima ya estuvo marcado por la algarabía, los cánticos y las altas temperaturas de diciembre.Mientras avanzaban, con pasión por la camiseta y "mucha ilusión" por seguir el camino a la final, las y los hinchas cantaron al unísono "muchachos, ahora que nos volvimos a enamorar, quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial", en referencia al nuevo tema que, desde que comenzó el mundial Qatar 2022, la hinchada argentina sumó para alentar a la selección nacional, inspirada en el tema del grupo musical La Mosca.Mientras tanto, en las inmediaciones de lasinstaladas por el Gobierno porteño en lade las avenidas Del Libertador y Sarmiento,podía verse el mismo espectáculo festivo inspirado en la victoria del seleccionado argentino de fútbol.En una jornada donde lasimpactaron sobre la Ciudad, eso no pareció importarle a las personas que se acercaron al parque Seeber para alentar al combinado dirigido por Scaloni.En los cuatrose armaron largas filas de personas que buscaban llenar sus botellas de agua.Por las altas temperaturas, muchas personas prefirieron refugiarse bajo la sombra de los árboles ubicados a los costados de la pantalla gigante y seguir las instancias del partido desde allí.también estaba intervenido por losde las camisetas de Lionel Messi, Ángel Di María y Julián Álvarez.Los más pequeños llevaban máscaras de Messi, un elemento que se popularizó en este Mundial, mientras un grupo de payasas maquillaban a los niños y niñas presentes con los colores celeste y blanco.Durante los primeros treinta minutos, el clima en Palermo era de nervios, expectativa y seriedad porque los simpatizantes miraban con cierto temor el juego del equipo dirigido por Louis Van Gaal, pero también se festejó cada anticipo de Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Otamendi.Fotos: Raúl FerrariY si bien todos estallaron con los dos goles argentinos, en los pies de Molina y Messi, los nervios se descomprimieron recién hacia el final porque nadie olvidaba que Países Bajos es Países Bajos, equipo hidalgo que metió presión hasta el último minuto del alargue del partido, y de los penales.Entre los presentes también había unaque cambiaron su piel por "la celeste y blanca".Martha, una turista española que llegó el fin de semana al país, afirmó a Télam que "es una experiencia muy interesante esta de ver los partidos con mucha gente. Particularmente no me gusta el fútbol, pero esto es muy emocionante".Ruth, una estudiante israelí que vestía la camiseta de Rodrigo de Paul, dijo a esta agencia que es "la tercera vez" que viene al fan fest, "y la verdad es que está muy bueno porque no solo disfruto del fútbol sino también de pasar el tiempo con mis amigos".La esperanza albiceleste sigue su marcha en Qatar acompañada por todo un país.Miles de mendocinos y turistas colmaron de alegría y colores celeste y blanco las calles del centro de la ciudad capital y de San Rafael, al sur de Mendoza, en un sólo grito de aliento por el triunfo obtenido por la selección argentina en Qatar 2022.Todo fue festejo albiceleste entre familias enteras de mendocinos por el kilómetro cero y las principales avenidas de la capital provincial, como la avenida Hipólito Yrigoyen y Rotonda del Mapa en San Rafael, al sur de Mendoza con la confianza puesta en el próximo partido de la semifinal.Al festejo popular, se sumaron otros tantos cientos de turistas de distintas localidades que vieron el partido contra Países Bajos en Mendoza, en medio del fin de semana extra largo.En Córdoba y desafiando los 41 grados de temperatura, numerosas y ruidosas caravanas de vehículos, provenientes de distintos barrios, se desplegaron por las calles y avenidas de la ciudad capital, para festejar el triunfo de Argentina.En tanto, numerosos peatones y grupos de familias comenzaron a confluir en la zona comercial del Patio Olmos, en avenida Vélez Sarsfield y boulevar San Juan, en pleno centro capitalino, portando banderas, bombos, carteles y cánticos alusivos al "Dibu héroe…"; "vamos, vamos Argentina que llegamos a la final…", en tanto el cuadro era similar en los bares de los alrededores.En Tierra del Fuego, una multitud salió esta tarde a las calles de la ciudad de Ushuaia a festejar ante el asombro de turistas nacionales y cruceristas extranjeros que pueblan el Fin del Mundo durante el fin de semana largo.El pasaje de Argentina a semifinales, tras la definición por penales, fue festejado sobre todo en el centro de la ciudad, con puntos de mayor concentración en la avenida San Martín y la Plaza Cívica, sobre la costa del Canal Beagle.El encuentro del seleccionado fue seguido en distintos puntos de aliento, como el ex casino convertido en centro de capacitación para la industria del conocimiento, y en el shoping "Paseo del Fuego", donde se instalaron pantallas gigantes.Además, el partido se vivió con mucha intensidad en hoteles, restaurantes y bares que dispusieron de televisores especiales para la ocasión, y donde los turistas argentinos se juntaron para alentar al equipo de Lionel Messi.La fiesta fueguina tuvo como escenario a varios cruceros atracados en el puerto, del que descendieron cientos de visitantes extranjeros que filmaron con sus teléfonos las caravanas de vehículos y de hinchas con muestras de asombro y extrañeza.Luego de un sufrido partido, bajo un cielo amenazante y con altísimas temperaturas los rosarinos peregrinaron desde distintos barrios de esa ciudad hacia el Monumento Nacional a la Bandera para unirse al júbilo compartido de una multitud que superó la masividad de anteriores festejos.La lluvia no se hizo esperar y treinta minutos después del gol de Lautaro Martínez que colocó al seleccionado argentino en la semifinales, unos chaparrones empaparon a la concurrencia que lejos de amedrentarse, festejó y cantó más fuerte para "bancar a Lionel".Llantos, gritos y abrazos se repartieron por igual entre amigos, familiares y desconocidos frente a la proa del emblemático Monumento.En un jolgorio como no se vio en otros triunfos del seleccionado albiceleste, la tierra de Lionel Messi, Ángel Di María y Lionel Scaloni festejó un épico triunfo más en el camino a la Copa del Mundo.En la ciudad de Mar del Plata, más de 120 mil personas eligieron ver el partido en el "Fan Fest" ubicado en la zona de playa de Paseo Las Toscas.Pasadas las 14 horas tanto turistas que visitan "la feliz" en este fin de semana extra largo, como locales se apostaron en esa zona de playa donde en esta oportunidad se contó con una pantalla 360° para ver un nuevo partido de la "Scaloneta".Para soportar las altas temperaturas de 30° muchos se acercaron con heladeras y bebidas frescas, sombreros, lonas, reposeras y sombrillas además de vuvuzelas y miles de banderas celestes y blancas.Bajo una bandera gigante con los colores de Argentina que rezaba "Dibu te amamos" Guido Azzaretti de Junín quien llegó con su familia a Mar del Plata en este fin de semana largo dijo a Télam "este sufrimiento que pasamos nos hace sentir que nuestro equipo es el mejor y que se la juega al mil por mil".Por su parte Amalia y Raquel dos amigas de Olavarría con sus gorros celestes no dudaron en decir "este escenario fue el ideal para ver el partido que nos llevó con emoción y angustia por momentos a la semifinal de este mundial de Qatar".En tanto, la ciudad de La Plata no fue la excepción en materia de festejos y ni bien el penal de Lautaro Martínez infló la red, comenzó la alegría en cada barrio con cantos, pirotecnia y bocinazos.Minutos después la gente se fue juntando en la tradicional esquina de los festejos futboleros en la capital bonaerense, en 7 y 50, donde la gente gritó por el equipo de Lionel Scaloni, vestidos con camisetas argentinas y banderas, que predominaron sobre algunos hinchas con casacas de sus clubes.Los platenses no dejaron pasar la oportunidad para con cantos cargar a los brasileños por la eliminación ante Croacia, aunque las canciones preferidas fueron el nuevo hit "muchachos, ahora nos volvemos a ilusionar…", y "de la mano de Messi…".La amenaza de lluvia no apagó el fervor de los festejos y todos prometieron repetir cábalas para la semifinal del martes ante Croacia.Los habitantes de Bahía Blanca, la ciudad de Lautaro Martínez y Germán Pezzella, salieron también a festejar el triunfo con camisetas de la selección, gorros, banderas y rostros con los colores celeste y blanco.Los festejos se llevaron a cabo en el Teatro Municipal, el el centro de la ciudad.Con canticos alusivos acompañados por las bocinas de los vehículos los festejos además se extendieron por otras calles de la ciudad.Festejos similares había en localidades cercanas como Punta Alta, Tres Arroyos, Monte Hermoso, entre otras.En San Luis, una marea celeste y blanca se agolpó en inmediaciones de la Catedral de la ciudad capital para festejar el triunfo de Argentina.Con cánticos, bengalas y miles de banderas, más de 3.000 personas festejaron en la Catedral con rostros que expresaban felicidad y otros se consolaban la angustia abrazándose.También, una caravana de varios kilómetros de autos comenzaron a copar las calles puntanas festejando el pase a semifinales.Festejos similares se replicaron a Villa Mercedes y Villa de Merlo, donde los vecinos vivieron el partido en las plazas centrales de esas ciudades.