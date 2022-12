"No era para ir a alargue ni a penales", dijo Messi, que le apuntó al árbitro

La palabra de Lio Messi VER VIDEO

Lionel Messi resaltó esta noche en el estadio Lusail que “no era para ir a alargue ni a penales” el partido de cuartos de final que la Argentina le ganó en la tanda de penales a Países Bajos (4-3) para avanzar a las semifinales de la Copa del Mundo Qatar 2022.“No era para ir a alargue ni a penales. Sufrimos demasiado por cómo se dio todo, pero son los cuartos de final de un Mundial”, dijo el crack rosarino, de 35 años, luego de la clasificación a una nueva instancia, tras el empate 2-2 en los 120 minutos disputados.El delantero del Paris Saint Germain“No quiero hablar del árbitro porque no podés ser sincero, porque te sancionan (la FIFA). No se puede poner un árbitro así en este tipo de partidos”, reiteró el máximo goleador del seleccionado argentino, que lleva cuatro conquistas en este Qatar 2022.“No sólo por los 10 minutos que adicionó sino en las ‘chiquitas’, parecía que quería que lo empaten”, sostuvo el ex Barcelona, en relación al excesivo tiempo adicionado por Mateu Lahoz que le permitieron la reacción de los ‘naranjas’ que igualaron la pizarra, con sendos tantos de Wout Weghorst.También se refirió con cuestionamientos hacia el entrenador rival, Louis van Gaal, de quien dijo:, agregó.En el cierre, Messi elogió la prestación del equipo albiceleste y manifestó que “nunca bajó los brazos” advirtiendo que lo que se viene, la semifinal del martes ante Croacia, será “un partido dificilísimo”.“Croacia es un seleccionado durísimo, viene de ser subcampeón en el Mundial pasado, dejaron en el camino a Brasil. No son fáciles”, expresó.