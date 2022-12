María Becerra lanzó su segundo disco, "La nena de Argentina"

"En un mundo lleno de colaboraciones, es arriesgado sacar un álbum completamente solista, pero como es tan personal, sentí que debía ser una historia que cuente yo sola", dijo. Becerra.

Maria Becerra - LA NENA DE ARGENTINA (Official Video) VER VIDEO

La estrella pop, de 22 años, agregó que en las canciones de este nuevo trabajo "quedan expuestas dos facetas: el lado más salvaje, de tensión sexual y de seducción, y el lado sensible, emocional y dramático"

La cantante María Becerra estrenó su segundo disco de estudio, titulado "La nena de Argentina", que recorre a través de doce canciones los géneros de bachata, cumbia, pop, reggaetón, trap y balada acústica.El álbum ya está disponible en plataformas e incluye los singles ya lanzados anteriormente "Ojalá" y "Automático", además de un bonus track."Como en el álbum anterior, no pensé un concepto, quería ser yo y fluir, y esto se ve reflejado, como el hecho de que amo hacer música y me fascinan todos los géneros", dijo la joven artista.La estrella pop, de 22 años, agregó que en las canciones de este nuevo trabajo "quedan expuestas dos facetas: el lado más salvaje, de tensión sexual y de seducción, y el lado sensible, emocional y dramático".y de donde surgieron la mayoría de los temas. Por otra parte, el tema "Ojalá" fue producido por Big One.", consideró en relación con que el disco no incluye participaciones con otros artistas, salvo la aparición en coros de su hermana Ailín en "Pídelo".El lanzamiento además tiene una edición especial en Spotify llamada "La nena de Argentina - The Enhanced Album", versión que incluye contenido extra, como las historias detrás de cada canción comentadas por Becerra y videos.