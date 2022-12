Fuerte repudio al sector vitivinícola: "Lamentamos que consideren sus ganancias sobre la vida de las personas"

El proyecto de ley contempla reducir de 0,5 a 0 miligramos la cantidad de alcohol por litro de sangre que puede tolerarse para conducir vehículos / Foto: Gustavo Amarelle.

Más de 160 organizaciones repudiaron el pedido de empresarios vitivinícolas y jefes comunales de Mendoza al Senado para que no se trate el proyecto de Ley de Alcohol Cero al volante, ya aprobado en la Cámara de Diputados , y advirtieron que "no se pueden seguir perdiendo vidas", según difundió la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).Un total de 168 asociaciones de familiares de víctimas de tránsito enviaron una carta a empresarios de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) y a jefes comunales de la provincia de Mendoza, luego de que el miércoles presentaran una nota en el Senado pidiendo que no se trate el proyecto de ley que obtuvo dictamen favorable para ser tratado en la Cámara alta.La iniciativa -que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y dictamen de comisiones en la Cámara Alta- sustituye el artículo 48 de la ley de Tránsito y contempla reducir de 0,5 a 0 miligramos la cantidad de alcohol por litro de sangre que puede tolerarse para conducir vehículos., señalaron los familiares en el escrito, que lleva la firma de Madres del Dolor, Estrellas Amarillas y Red Cuidarte +, entre otras muchas organizaciones.Asimismo, subrayaron que los representantes del sector bodeguero "no deben preocuparse ya que en las 12 provincias argentinas y los países limítrofes que ya tienen alcohol cero al volante no ha disminuido ni la producción ni la venta de alcohol".En la misma línea, sostuvieron que "si hacemos historia, podemos recordar que empresarios de la industria tabacalera se quejaban de igual manera preocupados por sus ganancias cuando se estaba por votar la ley que prohibía fumar en lugares públicos y cerrados. Después de aprobada la ley, no vendieron ni un cigarrillo menos y ahora todos, respetándonos, podemos disfrutar de diferentes espacios"., preguntaron en otra parte del texto a empresarios y jefes comunales de Mendoza.Según estadísticas la ANSV, el alcohol está presente en al menos 1 de cada 4 incidentes viales graves, y la siniestralidad vial representa la principal causa de muerte en Argentina de personas menores de 35 años.Actualmente, 12 provincias y más de 40 ciudades del país tienen una normativa de Alcohol Cero al volante, en donde los resultados son positivos.Por último, el comunicado concluyó: "Hace 20 años que los familiares luchamos por este cambio; no podemos seguir perdiendo vidas. Para nosotros ya es tarde. Permítanos cuidar de sus vidas y la de sus seres queridos".