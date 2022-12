Didier Deschamps: "El partido ante Inglaterra será para disfrutarlo"

El DT en conferencia de prensa. / Foto: AFP.

Didier Deschamps, el entrenador del seleccionado de Francia, le quitó presión al trascendental partido que animarán este sábado con Inglaterra por los cuartos de final del Mundial de Qatar, al asegurar que "será para disfrutarlo"."Vamos a jugar cuartos de final de un Mundial. Acá no hay estrés ni nada por el estilo, tenemos que disfrutar el partido contra Inglaterra", subrayó Deschamps, de 54 años, en la rueda de prensa previa al encuentro a jugarse a partir de las 16 (hora de la Argentina)., analizó el ex futbolista, según consignó la agencia de noticias DPA.Deschamps integró en su etapa de futbolista el seleccionado francés que conquistó el primer título mundial para su país en la Copa que lo tuvo como anfitrión en 1998, luego llegó el segundo en Rusia 2018 con Kylian Mbappé como genio y figura del equipo., expresó Deschamps en alusión al triunfo en octavos de final sobre Polonia (3-1) con dos goles del delantero del PSG, máximo anotador del Mundial con cinco tantos.pero consideró que "no es el momento"."Agradezco la propuesta de la Federación Francesa a través de su presidente Noel Le Graet, pero no es el momento. Lo único importante ahora es hacer un buen partido y pasar a semifinales", concluyó Deschamps.El ganador de la eliminatoria entre franceses e ingleses jugará en semifinales ante Portugal o Marruecos, que se enfrentarán también mañana pero a las 12 (hora de Argentina).