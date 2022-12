Emotivo homenaje a "Los 12 de la Santa Cruz" al cumplirse 45 años de su secuestro y desaparición

Foto Fanton Osvaldo

Las Madres, Abuelas e Hijos nunca bajaron los brazos, por eso el compromiso que renovamos es el de seguir su camino, con las banderas en alto y sin detenernos ni un día en esa lucha.



A 45 años del secuestro de Los 12 de la Santa Cruz seguimos pidiendo memoria, verdad y justicia. pic.twitter.com/2RykdBUAeM — Axel Kicillof (@Kicillofok) December 9, 2022

Familiares y compañeros de, referentes de derechos humanos y funcionarios homenajearon este jueves a ese grupo de detenidos desaparecidos por la dictadura en esa iglesia del barrio porteño de San Cristóbal hace 45 años y destacaron que actualmente "ante los mismos poderes" se da "la misma lucha".El colectivo estaba conformado por las Madres de Plaza de M; los familiareslos militantes políticosy las monjas francesas, todos ellos asesinados por la dictadura."Con la valentía de los 30 mil y la audacia de las Madres, ante los mismos poderes, la misma lucha" fue el lema de la convocatoria en la que se hizo la tradicional ofrenda floral con rosas rojas en las placas conmemorativas con los nombres de las víctimas.Estuvieron el gobernador bonaerense,; el ministro de Cultura,; el viceministro de Justicia,el secretario de Derechos Humanos,; la ministra de Gobierno bonaerense,; el Jefe de Asesores bonaerense,; la defensora del Público,; la defensora del Pueblo porteña,; el senador del FdT; la legisladora oficialista; el exvicepresidente; el presidente de Nuevo Encuentro,; el secretario general de ATE Capital,, y la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, entre otros."A pesar de lo despiadados que fueron en ese intento de aleccionar y disciplinar no lo lograron; las Madres redoblaron la lucha a pesar de haber perdido a sus compañeras, ellas mismas que buscaban a sus hijos e hijas desaparecidos terminan como víctimas de la misma represión", dijo Kicillof a Télam.Sobre el lema de la convocatoria "ante los mismos poderes la misma lucha", el gobernador consideró que hoy "se observa una continuidad entre aquellos poderes que generaron la represión y las luchas que las resistieron"., que en ese momento eran parte del partido militar y hoy toman otra forma como partido judicial con otros métodos", consideró Kicillof.El gobernador dijo que "el pueblo sabe muy bien que se trata de un grupo de tareas entre sectores del Poder Judicial, del poder mediático, de los servicios de inteligencia y sectores empresariales que quieren llevar adelante su diseño de país como si el pueblo no existiera".Durante el encuentro se les hizo entrega de la distinción "Pañuelos en lucha" por el compromiso con los derechos humanos a la vicepresidenta-Parrilli la recibió en su nombre- y a Kicillof, quien afirmó agradecido que ante "los mismos poderes de un lado y la misma lucha del otro" seguirá adelante con un "compromiso total con este pañuelo que me entregaron"Asimismo, las hijas de las Madres de Plaza de Mayo y anfitrionas del evento Cecilia de Vincenti Mabel Careaga leyeron un extracto de la nota que le hacen llegar a la Vicepresidenta junto con la distinción donde expresan que en ella ven "el sueño de los y las 30 mil al luchar por una patria con memoria y justicia, libre y soberana".Luego de recordar a través de música, videos y sentidas palabras a "Los 12 de la Santa Cruz" se hizo la ofrenda floral en el Solar de la Memoria, donde familiares y amigos se abrazaron y dijeron palabras de aliento en uno de los momentos más movilizadores de la jornada.El ministro Bauer destacó a esta agencia que lo conmueve "volver cada vez a este lugar donde ocurrió la tragedia pero donde nació el ejemplo de lucha y de cómo en los momentos más difíciles donde todo parecía imposible, esas mujeres y esos hombres nos dejaron su ejemplo que queda para siempre"."Las que siguieron luchando a pesar de la desaparición de ellas, no se callaron, siguieron marchando y luchando con ese emblema que representan las tres palabras memoria, verdad y justicia, fundamentales para avanzar hoy como sociedad", enfatizó Bauer.En coincidencia, Muiños expresó que uno de los testimonios de las Madres que le "llegó muchísimo en uno de los videos que pasaron es cuando agrega dos conceptos al lema Memoria, Verdad y Justicia: Nunca más el odio, nunca más el silencio" y señaló que ello "es clave para nuestra historia actual y leer el presente".Careaga recordó que "aquí trataron de darle un golpe mortal al grupo naciente de las Madres de Plaza de Mayo y lo que nosotros hoy reivindicamos fuertemente es que a pesar de ese golpe tan tremendo las Madres al jueves siguiente volvieron a la Plaza de Mayo"."Ellos tenían una concepción de la política y la militancia , de poner el cuerpo y acercarse al otro y eso lo relaciono con Cristina, a quien hoy distinguimos por ser baluarte de los derechos humanos y por su forma de hacer política".Sobre la reciente denegación de libertad condicional al represor Alfredo Astiz (quien se había infiltrado como Gustavo Niño, supuesto familiar, y entregó a las víctimas), Careaga sostuvo que "todo lo que hizo, acercarse y ganarse la confianza de un grupo de mujeres, venir a una iglesia y ganarse la confianza de un grupo de familiares y religiosas, es de una perversidad inusitada y lo que hace ahora también es de perverso"., sentenció.La hija deseñaló que "hay que recordar para que haya justicia y que los que tienen que estar presos sigan presos como Astiz, que siempre pide la libertad y la única forma que haya justicia es que él siga preso""Siento que aquella militancia, hoy tiene que volver. Tenemos que ser más conscientes y transmitirles a nuestros jóvenes para que dejen de pensar en la derecha y piensen en los derechos", completó De Vincenti.Los secuestros de "Los 12" comenzaron en la noche del 8 de diciembre de 1977 y concluyeron el 10 de ese mismo mes, cuando la solicitada se publicó en el diario La Nación con la firma de más de 800 personas bajo el lema "Solo pedimos la verdad"."Los 12 de la Santa Cruz" fueron llevados y torturados en la ESMA para luego, el 14 de diciembre de 1977, ser arrojados al mar como parte de los "vuelos de la muerte".Los cuerpos de las tres Madres, Ángela Aguad y Leonie Duquet aparecieron en la costa del balneario de Santa Teresita y fueron enterrados como NN en el cementerio de General Lavalle.En 2005 un trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense permitió identificarlas y hoy los restos de María, Esther, Leonie y Ángela descansan en la Iglesia de la Santa Cruz mientras los de Azucena yacen en la Pirámide de Plaza de Mayo.Entre 2011 y 2017, los responsables de las desapariciones de "Los 12 de la Iglesia de la Santa Cruz" fueron condenados por la Justicia.