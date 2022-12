Moreau: "La política enfrenta el dilema de estar con las mafias o con la democracia"

El legislador consideró que la sentencia contra Cristina "es parte de la persecución de estos grupos, porque tiene un alto contenido de proscripción".

Se reveló la existencia de una organizacion mafiosa de jueces y fiscales q no solo estan incursos en el delito de dadivas sino q ejecutaron delitos aun mas graves para encubrirlo. La Corte hizo el martes un acuerdo. Se repartieron los turnos de vacaciones. Total normalidad — Leopoldo Moreau (@MoreauLeopoldo) December 8, 2022

El diputado nacional del Frente de Todos Leopoldo Moreau afirmó este jueves que la sociedad y la política afrontan el dilema de estar, al opinar sobre la condena a seis años de prisión contra la vicepresidenta en el juicio por la obra pública denominado Vialidad."Toda la sociedad argentina, los diferentes sectores académicos, los sectores profesionales y también la política están enfrentados a ese dilema:", dijo Moreau en diálogo con FM Espacio de la ciudad de Formosa.El legislador consideró que "el radicalismo está frente al dilema de decidir si se está con la democracia o con las mafias, y para estar con la democracia no hace falta ser kirchnerista, solo tenés que tener vocación democrática".Y aseveró:Aclaró que "el problema es que últimamente buena parte de esa dirigencia" de la UCR, partido del cual proviene, "está sometida a los dictados de los grandes medios de comunicación que son los que con sus títulos o con amenazas terminan ordenando el rumbo de los partido políticos".Analizó que"A ellos (esos grupos) no les importa el supuesto delito, les importa la proscripción, y cuando eso sucede en la Argentina tenemos historias muy trágicas de proscripción".Por eso Moreau pidió "llevar adelante un saneamiento en todo el sistema, hay que tomar medidas tanto en el Parlamento como en el ámbito del Poder Ejecutivo, porque de lo contario va a ser muy difícil llevar adelante un gobierno para las mayorías nacionales y populares".Con respecto a las candidaturas para 2023 dijo que no va a "adjudicar lugares a dirigentes que son muy importantes y demostraron capacidad de gestión", sino que "antes de elegir candidatos hay que dar un paso fundamental que es un saneamiento en todo el sistema".