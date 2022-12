"Existe un Poder Judicial que no le permitió al pueblo tener a Cristina presidenta"

Foto: Alfredo Luna

Cristina Kirchner anunció que no será "candidata a nada" en 2023-

La intendenta de Quilmes,, afirmó este jueves que la vicepresidenta Cristina Kirchner decidió "no ser candidata" para evitar que eltenga en 2023 una aspirante a la Presidencia "condenada" y remarcó que el presunto viaje a Lago Escondido de jueces funcionarios y directivos del Grupo Clarín es "muy grave" y configura un "riesgo para la democracia"."Cristina tomó la definición de no ser candidata", indicó Mendoza en una entrevista concedida a Somos Radio AM 530, la emisora de las Madres de Plaza de Mayo.Para la intendenta de Quilmes, la vicepresidenta también generó con su renunciamiento "la posibilidad" de se pueda trabajar en la "depuración" de un Poder Judicial "que actúa como un Partido Judicial"., subrayó Mendoza, y añadió que al no ser candidata, se generó "un nuevo escenario, una nueva etapa".Luego de conocerse el veredicto condenatorio del juicio de la causa Vialidad y del discurso en el que Fernández de Kirchner afirmó que no será "candidata a nada" en los comicios de 2023, la vicepresidenta participó de un encuentro junto a dirigentes y funcionarios del FdT del que la intendenta de Quilmes dió detalles."Nos planteó que cada uno de nosotros tenemos un bastón de mariscal en la mochila , que lo saquemos y", explicó Mendoza.En ese sentido, reflexionó: "Hay que generar los ámbitos necesarios para generar discusiones y encontrar una síntesis de qué vamos a hacer para garantizar la continuidad de gobiernos nacionales y populares para frenar el avance de la derecha".Por otra parte, Mendoza repudió el presunto viaje de cuatro jueces, funcionarios, como el ministro de Seguridad y Justicia porteño Marcelo D'Alessandro, y directivos del Grupo Clarín a la residencia del magnate británico Joe Lewis en Lago Escondido. "No puede ser que solo mencionemos que es un escándalo, que es tremendo y que es muy grave, sino que tiene que suceder algo. No puede seguir como si nada", subrayó. Consideró que se trató de un "entramado mafioso" que forma parte de "un núcleo" que se encarna en la "persecución a líderes populares"."El año que viene cumplimos 40 años del advenimiento de la democracia y nos tenemos que dar lugar para pensar. Hemos tenido posibilidad de votar luego de la dictadura militar y elegir nuestro gobierno, pero el poder real en la Argentina sigue manejado por los cómplices civiles de la dictadura", destacó Mendoza.Y agregó: "Son dueños de grandes medios de comunicación que generan sentido, que construyen subjetividad y que todo lo hacen en detrimento del pueblo porque persiguen y quieren eliminar a los representantes de pueblo".