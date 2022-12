La potencia del vidrio y el fuego en una exposición de Nora Barenghi

La muestra se puede visitar hasta mediados de enero en Villafañe 101, barrio de La Boca.

Para agendar

La exposiciónde la artistareúne en el espacio del, en El Barrio porteño de La Boca, impactantesen las que el agua y el fuego se funden para construir sentidos potentes sobre la vida, el dolor y el amor, a través de piezas que dialogan entre la opacidad y la transparencia.Eles la materia que eligió la artista para esta muestra que tiene también la energía de un: el fuego transmuta a través de sus llamas las heridas como lanzas y las repliega en vitrofusión, ese material rico en en sus transparencias, con su capacidad de transformación de los colores según desde donde se los mire.La exposición que Barenghi presenta en el barrio de La Boca es un, donde lo que media es la materia pero también la emoción: porque mientras tres grandes obras de más de dos metros acuareladas convocan la atención por su magnitud y su juego de colores como vitreaux decó en clave artística, una frase -también hecha en vidrio- atraviesa el silencio "Mi herida no prescribe", mientras una instalación de lanzas como proas de barco filosas congela el aire para devolverle otro espesor, renacido, como los efectos que generar una práctica de ritual.Como describe su: "Acá, en estos vidrios, se funden la madre, la herida y el abrazo que sostiene. Acá, se quema todo en un fuego donde todo renace. Opacidad y transparencia de lo que se va y opacidad y transparencia de lo que renace se entrelazan en este ritual. La luz, el abrazo, la madre y la herida original sostienen nuestra mirada en el filo de una lanza de vidrio que desgarra la nochecita del conurbano y se funde en un crisol poético en la boca del riachuelo".Barenghi (Bragado, 1965) esque incluye gráfica, pintura en diversos soportes y collages, entre otros. Participó de numerosas muestras individuales y colectivas y ganó entre otros, el primer Premio de Pintura en el Salón Anual de la Asociación Latinoamericana de Artistas Plásticos y el de Pintura de la Bienal de la Universidad de Morón, en el oeste de Buenos Aires, cerca de donde reside actualmente, en la localidad bonaerense de San Antonio de Padua.La producción artística en vidrio es una de sus últimas indagaciones y en diálogo con Télam explica la elección de este soporte: "En pintura yo venía trabajando lo acuarelado, lo chorreado, con mucha agua, porque había mucha transparencia entre capa y capa de color. Y esta vez busqué algo que me permita el trasluz y los contrastes con la opacidad y la temperatura. El vidrio tiene la transparencia y la temperatura", cuenta y ejemplifica: "la temperatura del volcán es más o menos los 800 grados y es lo mismo a lo que yo horneé cada pieza de esto".La artistay desde entonces cada día horneó una pieza, pintó y volvió a encender el fuego del horno una y otra vez y en ese fuego quemó también las marcas indelebles de la vida, el "dolor que no prescribe", "la mala madre", para dar espacio a la creación artística: esta vez el vidrio, como acuarelas, con toda su belleza.Al igual que en toda su producción, Barenghi da lugar al: si en el lienzo el agua que vierte y transforma con sus chorros en la pintura, ahora el fuego transforma los movimientos de los colores a su antojo. "Yo siempre trabajo con el azar porque la vida es así, no puedo controlar todo. Una puede disponer de algunas cosas pero no de todas y el arte lo concibo igual", dice la docente."Ritual" se puede visitar hasta mediados de enero en Villafañe 101, barrio de La Boca, distrito de las artes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para pautar la visita se debe contactar a través de las redes sociales al Colectivo Periferia o a la propia artista @norabarenghi.