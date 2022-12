"Hace cuatro años que mi papá no está. Se llamaba Diego y era un fotógrafo un poco famoso"

"Mi papá me puso mi nombre y a mí me gusta", enfatiza León, quien dice sentirse acompañado por Diego "aunque no lo vea". (Foto: Alejandro Santa Cruz)

"Ahora casi nunca lloro", dice León mientras se rasca con fruición los ojos y compone su voz.y su sorpresiva y devastadora ausencia lo sumió en una orfandad que un chico como él, de entonces apenas 5 años, debió duelar aun sin saber qué era eso que los grandes llaman muerte."Les diría que pasé por esa etapa, que me sentí mal y, dependiendo cómo seas, vas a estar varios meses con mucha tristeza y con el tiempo te empezás a sentir más acostumbrado. Pero de vez en cuando te vas a poner mal. Ahora casi nunca lloro. Depende de cómo hayas sido con tu papá es cómo vas a ir viviendo" su ausencia, asevera León al responder una pregunta de Télam acerca deLa entrevista se produjo luego de que él diese su consentimiento a compartir sus emociones y reflexiones sobre su duelo personal y de que su mamá, Rocío, y su terapeuta lo preparasen para el diálogo periodístico.. Lo sé porque sale en Google", señala desplegando su orgullo León, quien buscó por última vez en ese explorador hace algo más de dos meses. "Recordé lindas cosas que hacíamos y me puse mal porque lo extraño", añade y enseguida vuelve a aclarar: "Ahora lo lloro muy poco, antes lo lloraba mucho".A su papá, quien supo ser, León lo busca por su nombre y apellido. Aunque, en ocasiones, lo hace explorándose en su vínculo con él., cuenta León al referirse a una foto emblemática, de las decenas que poblaron la web, en la que ambos aparecen de espaldas caminando y tomados de la mano, tras un acto realizado tres años antes en reclamo porA León su papá se le "aparece" cuando recuerda todo lo que hacían juntos. Y aunque por momentos revela que lo entristece el hecho de que, su mirada se ilumina al rememorar sus paseos por el porteño Parque Centenario y sus alrededores, donde, juntos, le daban de comer a los peces y eran visitantes asiduos del Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia:"Mi papá me puso mi nombre y a mí me gusta", enfatiza León, quien dice sentirse acompañado por Diego "aunque no lo vea".Pero por lo menos tengo un papá de repuesto. Le empecé a decir papá hace casi un año. No tengo muchas respuestas todavía de por qué le digo papá de repuesto pero lo quiero mucho y me gusta tenerlo", suelta antes de ir corriendo al encuentro del fotógrafo de Télam,, solo y sobre todo tomando de la mano fotos de cuando él y Diego compartían risas y miradas.