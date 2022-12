Los mejores memes de la charla del "Kun", Messi y "Papu"

Lionel Messi mantuvo el miércoles una charla junto a su amigo y excompañero Sergio 'Kun' Agüero en la previa del partido del viernes contra Países Bajos, por los cuartos de final del Mundial. Según el propio Agüero, vieron la transmisión en vivo casi 250 mil espectadores.





El mismo, por lo que no tardaron en llegar las cargadas del chat y la risa de Messi, quien aprovechó para recriminarle al 'Kun' que aparece poco en el grupo de WhatsApp.Además, el rosarino lo cargó a Agüero porque está "todo el día al pedo" con sus proyectos de videojuegos.Asimismo, el 'Papu' mostró una cámara fotográfica que adquirió (estilo Polaroid 1000), que saca fotos impresas en el momento y gatilló para sacar una muestra.En tanto, el Kun le leyó a Messi los mensajes que recibía en su red social y replicó los mismos con las expresiones de afecto de la gente, que elogiaron no sólo las condiciones del crack rosarino, sino también su nuevo "look", por el corte de cabello y la barba prolija.Ya avanzada la charla, se sumaron a la misma, quienes también se burlaron del nuevo corte de cabello del "Papu" Gómez y contaron que venían de jugar al truco.Sobre el final de la conversación, que se realizó desde la habitación de Messi, fue muy distendida y en la que en ningún momento se habló de fútbol ni del partido del viernes ante Países Bajos,