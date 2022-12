Qué ver, escuchar, leer y disfrutar en los medios públicos esta semana

JUEVES 8 DE DICIEMBRE

. Estreno capítulo “Alto Vuelo”El conurbano es la tierra y también el cielo. Aviones, globos, ideales y hasta científicos aeroespaciales. El universo conurbano también tiene su capítulo celeste en el que nos proponemos mirar todo lo que está por encima de nuestra cabeza. Desde el marketing con avionetas pregoneras que venden boliches o candidatos y ayudan a encontrar dentaduras y tortugas perdidas en el barrio, hasta el proyecto del aeropuerto de Ezeiza y el observatorio astronómico del Parque Pereyra Iraola, el cielo es parte central de nuestro recorrido.Y como si esto no fuera suficiente, nos regodeamos un rato con los atardeceres industriales en las viejas zonas fabriles: un espectáculo digno de ser observado.Todos los jueves un resumen federal sobre el trabajo que realiza diariamente el sector cooperativo, pieza fundamental de las economías regionales.Conocé las aventuras de Úrsula, una niña pequeña que es entrenada por sus tres tías brujas (Amanda, Esther e Iris) y la gran maestra Orunelia para descubrir su don, su verdadera vocación.Las tías confían en la curiosidad innata de Úrsula y procuran ansiosamente que resuelva, como la tradición lo indica, todos los rituales del aprendizaje de las artes de la magia.Además de entretener, la serie tiene como objetivo ser un recurso activo para las infancias en el aprendizaje de las habilidades básicas requeridas para la lectoescritura.La serie de animación creada por María Victoria Gasparini, autora de la novela original, es un proyecto ganador de la Convocatoria Renacer Audiovisual del Ministerio de Cultura de la Nación, la secretaría de Medios Públicos y Contenidos Públicos S.E.La serie se emite de lunes a viernes a las 17.45.Por TV Pública: Relatos: Pablo Ladaga. Comentarios: Miguel Osovi. El partido se repite a las 2.30 de la madrugada.Por Radio Nacional: Relator: Jorge Godoy. Comentarista: Néstor Centra.Por TV Pública: Relatos: Pablo Giralt. Comentarios: Matías Martin y Ángela Lerena. Repite a la 1.00 de la madrugada.Por Radio Nacional: Relator: Victor Hugo. Comentarista: Alejandro Apo/ Viviana Vila.Con la conducción de Pablo Giralt, Matías Martin y Miguel Osovi con el análisis de los partidos y testimonios especiales.DEPORTV http://deportv.gov.ar/Con la conducción de Viviana Vila y Federico Yáñez, y un panel integrado por Luana Múñoz (jugadora de Racing y la Selección Nacional), Hernán Villar, Bárbara Roskin y el exfutbolista Ricky Álvarez. Código Qatar se ocupará del análisis de todo lo sucedido en la jornada mundialista. Cobertura de los eventos desde adentro, entrevistas, color, invitados y mucho más.Con Maia Sasovsky y Pablo Camaití. Invitada en vivo, Belén Herrera.. Con otro capítulo del ciclo conducido por el artista y dibujante Miguel Rep e invitados especiales.. Capítulo estreno: DemocraciaMex y Violeta Urtizberea conducen este ciclo con perspectiva federal que propone reflexionar y discutir el futuro de la Argentina. También se podrá ver por AUNAR, la señal federal que se emite en el 22.3 de la TDA, a partir del sábado 10/12 a las 20.30.El programa de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública, el Programa Argentina Futura de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, la Televisión Pública.Con Sergio Goycochea, Miguel 'Tití' Fernández y Ángela Lerena traen un repaso de la jornada mundialista de Qatar 2022.Con la conducción de Rama Pantorotto, la colaboración de Romina Sacher y Daniel Arcucci y las opiniones de referentes del fútbol argentino y del público con todo el color y la fiesta en las calles de Doha.Episodio estreno. Tema: MetaversoAbro hilo se propone como un lugar de encuentro y debate sobre temas que afectan nuestras vidas, abordados desde la ciencia y la tecnología y su impacto social. Abrir un hilo es dar información pero también ponerla en discusión fomentando el debate para repensar y confrontar evidencias que nos permitan tomar mejores decisiones.Miralo en Televisión Digital Abierta (TDA): canal 22.5, o por el streaming en vivo en el sitio de TEC El compositor Oscar Edelstein es visceral, polémico, rupturista, y muchas otras cosas más.Como si fuera poco, es docente y compositor y se distingue en forma absolutamente original en las últimas cuatro décadas, lo cual lo hace nuevamente singular. Un reportaje y escucha de su obra para no perderlo. Conduce Guillo Espel.Con tiempos de espera récord, escasez de personal y, ahora, un paro de enfermeras por los bajos salarios, el Servicio Nacional de Salud Pública del Reino Unido se enfrenta a una crisis sin antecedentes.Este video forma parte de Télam Global, un micro semanal sobre las noticias mundiales más relevantes, presentado por Manuela Castañeda.Ahora en Télam Digital y en Youtube. Desmalvinización. Entrevistado en París por el periodista Osvaldo Soriano, el historiador francés Alain Rouquié evalúa la realidad del país durante la transición democrática, y concluye que la sociedad argentina necesita la “desmalvinización”. La polémica queda abierta.Relator: Eladio Arregui. Comentarista: Alejandro FabbriRelator: José Gabriel Carbajal. Comentarista: Santiago LucíaCon la conducción de Pablo Giralt, Matías Martin y Miguel Osovi con el análisis de los partidos y testimonios especiales.Emisión especial con la preparación de recetas y platos típicos relacionados a los equipos participantes del Mundial de Qatar.Con Juan Braceli, Juan Ferrara, Diego Sívori, Luciano García y Gladys Olazar.Con Sergio Goycochea, Miguel 'Tití' Fernández y Ángela Lerena traen un repaso de la jornada mundialista de Qatar 2022.Con la conducción de Rama Pantorotto, la colaboración de Romina Sacher y Daniel Arcucci y las opiniones de referentes del fútbol argentino y del público con todo el color y la fiesta en las calles de Doha.Con la conducción de Marcelo Iribarne y la presentación de la 'Fiesta Provincial del Asador' desde la localidad de Montes de Oca en la Provincia de Santa Fe.Con Sandra Mihanovich. Entrevista en vivo a Vero Bellini, que presenta el álbum La Canción de las Poetas, en el que distintas cantantes interpretan poemas musicalizados de las grandes poetas latinoamericanas.Documental dedicado a reflexionar sobre hechos sociales, políticos y económicos que marcaron los últimos 30 años de democracia ininterrumpida en Argentina. Es un ciclo de cuatro capítulos de ficción con intervenciones documentales tienen como ejes la participación, la representación, la igualdad, los derechos, la identidad. Realizado por la televisión santafesina. (Panorama radial).-Todos los sábados un panorama con cortes de entrevistas exclusivas de Télam Radio. Una síntesis del día a día de las noticias más destacadas de la semana.Un nuevo resumen de Télam Radio con noticias vinculadas a la Copa del Mundo y a la Selección Argentina. En esta entrega, más información y testimonios de los protagonistas de la máxima cita del fútbol.La humildad En las antípodas de la soberbia, esta virtud se vincula con lo más terrenal (aunque difícil de alcanzar) del ser humano: la capacidad de mantener los pies en la tierra. Sobre esta forma de acción, reflexiona en este episodio el filósofo Julián Fava.Ahora en Télam Digital y en Youtube. Seguimos recorriendo la vida de la mayor actriz de su tiempo, y repasamos su etapa como empresaria y artista independiente, sus triunfos en papeles como La Tosca, Fedora, L’ Aiglon, Hamlet, Theodora y otros, sus grandes amores y sus escándalos.Conduce: Margarita Pollini.Recientemente se lanzó la primera certificación argentina y de la región de productos que contienen plástico reciclado. A través de un sello, se mostrará a los consumidores cuál es el porcentaje de plástico reciclado que tiene el producto. Para que un producto pueda participar el mínimo es del 15% de plástico reciclado. ¿Cuáles son los beneficios de este sello?Te lo cuenta Natalia Mazzei en este nuevo episodio de EcointensaAhora en Télam Digital y en Youtube Desde San Juan con la final de la máxima categoría del automovilismo nacional. Relatos: Federico Camps. Comentarios: Sergio Tenaglia. Notas en boxes a cargo de Nicolás Neuss y Mariano Escalada.El programa del Instituto Nacional de la Música con la actuación de jóvenes artistas independientes de todo el país.Una vida de campeón. Un documental sobre la vida futbolística del excampeón mundial argentino, Leopoldo Jacinto Luque en el Mundial de Argentina 1978.Con la conducción de Pablo Giralt, Matías Martin y Miguel Osovi con el análisis de los partidos y testimonios especiales.Un ciclo con la conducción de Luli Trujillo y Pablo Caruso dedicado a pensar sobre temas que nos afectan cotidianamente como la desigualdad, la pandemia, la meritocracia o las fake news; con informes y la palabra de invitados especiales. Cuenta con los columnistas Pablo Ibáñez, Nicolás Fiorentino y Gimena Fuertes en Política; Estefanía Pozzo, Florencia Barragán y Candelaria Botto en Economía y Luciana Bertoia y Néstor Espósito en Judiciales.Presenta “Operación Chocolate “Documental cuya dirección estuvo a cargo de Carlos Castro y Silvia Maturana.Durante la guerra de Malvinas, la población argentina colaboró enviando provisiones para los soldados del frente de batalla. Este trabajo refleja la historia de Gustavo Vidal, un niño de 7 años que envió una barra de chocolate con una carta para los soldados. Sin embargo, meses después, ese chocolate fue vendido en Comodoro Rivadavia.¿Saben quién escribió “El Elefante Trompita”? Un reconocido compositor de jazz y baterista es el creador de una de las canciones infantiles más populares de la historia, además de ser el padre de otro famoso, hablamos del baterista de Soda Stereo, Charly Alberti.Un video repasa los acontecimientos más relevantes que ocurrieron hace décadas. La historia, en palabras e imágenes todos los días.Disponible en Télam Digital y en Youtube. Los títulos más destacados en 1 minuto. Tres emisiones por día. (Audio y video).Un noticiero federal con la información destacada de las provincias argentinas.Disponible en Télam Digital y en Youtube Boletín de cuatro minutos con lo más saliente del deporte nacional e internacional.21.00. EN VIAJE. Producción de Canal 10 Rio Negro.En viaje” explora los rincones de la provincia de Rio Negro y valoriza las historias localesConductor: Daniel Zalazar."Donde manda capitán, no manda marinero".- El significado parece contundente: solamente el jefe puede dar órdenes. Pero como toda contundencia, si la giramos apenas, significará también que solo puede haber una persona al mando, no dos. Tanto en mar como en tierra.Conduce Gillespi. Escuchalo por Nacional Rock 93.7 y por YouTube.En este nuevo episodio Dongya Liang nos cuenta cómo es estudiar en China.Ahora en Télam Digital y en Youtube Durante todo diciembre, se podrá ver, en la plataforma pública y gratuita, un ciclo de películas de realizadores y realizadoras de la Provincia de Buenos Aires.Esta iniciativa se concreta a partir de un trabajo conjunto entre las autoridades de Contenidos Públicos S.E. y del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.Argentina (Bahía Blanca). Ficción/ Dirección: Rodrigo Caprotti.Mario Novoa, docente universitario, utiliza una investigación sobre el escritor Ezequiel Martínez Estrada para escapar de un pasado que lo persigue y, de ese modo, establecerse en Bahía Blanca. Esta ciudad se convierte en el lugar ideal para el olvido, hasta que un encuentro fortuito con un viejo amigo desencadena el peor de los peligros.Argentina (Malvinas Argentinas, Villa de Mayo)./ Ficción/ Dirección: Cristian Bidone. Juan vive ensimismado en su rutina. Su vida sucede en un trabajo con un jefe abusivo, y encerrado en su casa, cuidando a su madre ya mayor, y con la salud deteriorada. No tiene amigos, ni pareja, y siente cada vez más la asfixia de su vida. Cuando la madre fallece, la vida de Juan se desmorona aún más. A partir de ahí, la realidad y las fantasías que su mente proyecta, comenzarán a confundirse de manera peligrosa.Argentina (Chivilcoy, Gorostiaga).Ficción / Dirección: Marina CarrascoDespués de doce años en las luces de la Capital Federal, Blanca regresa a su lugar de origen, Gorostiaga, para festejar su cumpleaños. Allí en la casa de la infancia, la recibe su hermana Estela, su esposo Eduardo y su prima. Al festejo solo se presenta Victoria, su colega de la compañía de danza de Buenos Aires. A partir de este encuentro, entrarán en conflicto los viejos prejuicios de la ciudad y el campo.Argentina (Morón, Villa Luzuriaga). Ficción/ Dirección: Gonzalo Eduardo AlbornozLa crisis azota al país: fábricas que cierran, abuelos que no pueden pagar sus remedios, hambre y represión en las calles. En este contexto, un hombre pierde su empleo y decide probar suerte como payaso, mientras otro es amenazado de muerte por su dealer. Un tercer hombre es injustamente privado de su libertad. Historias del Conurbano y payasos sin risArgentina (Avellaneda). Documental/ Dirección: Ximena GonzálezEl film reconstruye el origen de la reserva «Los Robles», ubicada en el distrito de Moreno, al oeste del Conurbano Bonaerense. A lo largo de más de treinta entrevistas, conoceremos su historia, sus ambientes, la enorme biodiversidad que encuentra refugio en el área, así como el gran trabajo de conservación natural y educación ambiental que se realiza desde hace treinta años. Pasado, presente y futuro de una de las reservas más importantes del Conurbano Bonaerense.Argentina (Tandil). Documental/ Dirección: Felipe RestrepoDocumental sobre un fenómeno en las Sierras de Tandilia (Argentina), en donde aparentemente se teje un sistema de conexiones entre distintas piedras que conforman un paisaje ritual. El director se internará en ese entorno, junto con Dino, un navegante de las sierras, para dilucidar si pueden existir en la Tandilia construcciones megalíticas relacionadas con los astros o si la ubicación de las piedras es simplemente casualidad de la naturaleza.Argentina (General Villegas). Documental/ Dirección: Carlos CastroCoronel Vallejos es nombre del pueblo donde Manuel Puig desarrolla la historia de sus novelas La traición de Rita Hayworth y Boquitas pintadas. Vallejos es una postal agria de cada pueblo de la pampa bonaerense que Puig retrató con singular maestría, basado en su propia tierra, GeneralVillegas, postal que sus habitantes –pareciera—, nunca le perdonaron, quizás por ello el escritor jamás regresó. Sin embargo una mujer lisiada que se desplaza en silla de ruedas,dueña de un pasado doloroso y enigmático, construirá un puente entre Vallejos y Villegas intentando reconciliar al lugar y al escritor.Argentina (Berisso). Documental/ Dirección: Igor GalukLa última crónica del escritor argentino Haroldo Conti sobre la fantasmagórica isla Paulino de Berisso, publicada en abril de 1976, un mes antes de su secuestro y desaparición por la dictadura militar. El filme revive aquel texto durante los días que el escritor habitó el lugar, y recupera además materiales fílmicos de la región estableciendo un vínculo con el presente de la ribera.