Citan a ampliar la indagatoria a la empleada del matrimonio asesinado en Vicente López

El doble crimen ocurrió el 25 de agosto de 2022. /Foto: Eliana Obregón.

EL asesinato de la pareja de jubilados

La fiscalía de Vicente Lópezasesinados en agosto último en ese partido bonaerense, cuyo hijo está detenido como autor material del doble crimen,luego de haber brindado una entrevista televisiva en la que aportó algunos datos que había evitado en la instrucción del caso, informaron hoy fuentes judiciales.Los fiscales Marcela Semería, Martín Gómez y Alejandro Musso convocaron a María Ninfa "Nina" Aquino para el próximo viernes 16 de diciembre a las 10 en la sede de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Vicente López, situada en San Martín 4791, en Villa Martelli.Fuentes judiciales informaron a Télam que los representantes del Ministerio PúblicoEs que la abogada particular del detenido Del Rio (47), Mónica Chirivín, insistió en que sea convocada luego de que la mujer dio una entrevista televisiva en el que aseguró que cuando encontró los cuerpos escuchó ruidos en la casa."Nina" concurrirá a la sede judicial junto a su abogado Hugo López Carribero, quien adelantó a Télam que su defendida volverá a decir que reconoce a Del Rio en el video en el que fue identificado llegando y saliendo de las inmediaciones de la escena del crimen."No tengo problemas en volver a declarar, pero voy a decir que reconozco en el video a Martín Del Rio, caminando con la capucha, y usando el buzo y el pantalón del padre, esa ropa la lavaba yo", le comentó Aquino a su letrado.Hace un mes, la Sala I de la Cámara de Apelaciones y Garantías, y el juez de Garantías 1, Ricardo Costa, ambos del Departamento Judicial sanisidrense, confirmaron la prisión preventiva de Del Río y rechazaron la recusación de los fiscales, respectivamente.De acuerdo a los camaristas de la Sala I, Oscar Quintana y Ernesto García Maañón, "no se han conculcado garantías constitucionales durante el devenir de la presente investigación, razón por la cual las nulidades interpuestas no tendrán recepción favorable".Para la Cámara, "los elementos probatorios" reunidos por los fiscales "permiten tener por acreditado el mérito de la acusación, dentro del grado de conocimiento que la presente etapa exige, sin que los agravios defensistas conduzcan a una conclusión desincriminante".Por su parte, el juez CostaLa letrada había basado la recusación en que los tres representantes del Ministerio Público Fiscal tenían "una mirada sesgada" contra su cliente y que actuaron con "arbitrariedad" y "falta de objetividad".Además, detallaba los cuestionamientos hacia los fiscales en seis puntos, entre los que se destacaban, el cambio de la data de muerte de las víctimas que perjudicaba a su cliente, los reconocimientos de Del Rio como el "caminante encapuchado" que aparece en los videos llegando y saliendo de las inmediaciones de la escena del crimen y la declaración testimonial de la mujer con la que el acusado mantenía una relación extramatrimonial."El juez dejó en claro que no había advertido ninguna situación concreta que motivara el apartamiento de los fiscales, que la defensa había errado en las causales de la recusación y hasta en el articulado del Código Procesal mencionado", dijo a Télam una fuente judicial.en el interior de su automóvil en el garaje de su casona de la calle Melo 1101, de Vicente López.Ambos estaban vestidos como para salir y con los cinturones de seguridad colocados, la mujer en el asiento del conductor y su marido en el del acompañante.Si bien la empleada de la casa,el juez de la causa la liberó por falta de pruebas y el 7 de septiembre los fiscales detuvieron al hijo menor de los fallecidos, Martín, como supuesto autor de un doble parricidio cometido el día anterior al hallazgo.Para los fiscales Gómez, Musso y Semería con un "plan previamente diagramado" Del Rio asesinó a sus padres a balazos con una pistola calibre 9 milímetros el 24 de agosto pasado, entre las 17.33 y las 18.30, dentro del automóvil Mercedes Benz guardado en la cochera de la propiedad, tras lo cual robó el DVR con las grabaciones de las cámaras de seguridad y montó la escena para que parezca un homicidio en ocasión de robo.En base a prueba fílmica, tecnológica y testimonial recopilada por la fiscalía, el juez Costa dictó el 7 de este mes la prisión preventiva de Del Rio como autor de un "doble homicidio calificado por alevosía, por el vínculo, por el uso de arma de fuego y por ser criminis causa" (matar para lograr la impunidad), delito que prevé como única pena la prisión perpetua.Para los fiscales el móvil fue económico y está vinculado a los desmanejos financieros del imputado con los bienes y negocios familiares y la frustrada operación inmobiliaria por la cual las víctimas pensaban que ese mismo día iban a mudarse a un lujoso departamento del barrio porteño de Núñez, valuado en más de un millón y medio de dólares, y que Del Rio hijo nunca pudo concretar.