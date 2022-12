10 curiosidades de Países Bajos, el próximo rival de la Argentina

1

Un país que se llamaba Holanda y pidió no ser más llamado así

Una cita a ciegas que por fin funcionó

Las personas más altas del mundo

El país más poblado de Europa

Más bicicletas que personas

Primer país del mundo en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo

Casi todos hablan inglés

Una quinta parte de la población nació en el extranjero

Uno de los países menos religiosos del mundo

De darse la mano a los 3 besos

El pequeño país ubicado en el noroeste europeo inició en 2020 una activa campaña para que se lo deje de llamar “Holanda” y se lo denomine “Países Bajos”. El sitio web de turismo que siempre se llamó “Holland.com” y el equipo de fútbol, modificaron esta denominación. En rigor, este nombre corresponde a dos provincias, Holanda del Norte y Holanda del Sur. Sería como decirle “cariocas” a todos los brasileños y no solo a los habitantes de Río de Janeiro. En cambio, Países Bajos se ajusta a la traducción del nombre original, Nederland, que viene del término en neerlandés "Neder-landen", que significa "tierras bajas", a causa de la ubicación del territorio, parcialmente debajo del nivel del mar.Fue Cynthia Kauffman, una amiga de Máxima Zorreguieta, quien le dijo que tenía un amigo para presentarle. Le envió una foto, y la economista argentina, según dicen, mucho no se entusiasmó. Pero en una fiesta en Sevilla finalmente se conocieron y hubo química. El 2 de febrero de 2002 se casó con Guillermo Alejandro, entonces príncipe de Holanda. Tuvieron 3 hijas, y a principios de este 2022 cumplieron 20 años de casados. Imaginamos que comieron muchas perdices.Los neerlandeses son las personas más altas del mundo. Los hombres tienen una estatura promedio de 1,84 cm y las mujeres de 1,70 cm. Para comparar, la estatura promedio de un argentino es de 1,74, y de una argentina de 1,59. ¿Y por qué son tan altos los holandeses? Se asegura que incide, además de la cuestión genética, los buenos hábitos (es el país que más usa la bicicleta), la asistencia sanitaria universal, y el consumo de lácteos. La reina de Países Bajos, Máxima Zorreguieta, es argentina, pero está “a tono” con estas alturas: mide 1,78.Sus 17 millones de habitantes viven en apenas 41.543 kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en el territorio más densamente poblado de Europa: 508 personas por km cuadrado. El 92,5% de su población vive en zonas urbanas, como Amsterdam -la capital- y Rotterdam.Hay más de 22 millones de bicicletas para 17 millones de residentes. Los holandeses recorren una distancia media de 2,9 km al día en bicicleta, que es su método principal de transporte. Es común apreciar una marea de bicis circulando por las urbes, y centenares de ellas estacionadas en diversos puntos. Las distancias cortas, en una superficie casi sin relieve, hacen ideal el uso de este vehículo ecológico.La fama de nación “progre” y liberal se comprueba en datos tales como que fue el primer país en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo (2001). En la actualidad, el casamiento entre personas pertenecientes a la comunidad LGBT es posible en 28 países, incluida la Argentina, a su vez uno de los primeros en aprobarlo en Latinoamérica.El neerlandés es de origen germánico, como el alemán y el inglés. Y de hecho, cerca del 90% de los neerlandeses también habla inglés. Quizá conscientes de que su idioma no es muy hablado en el exterior (unos 25 millones de personas en el mundo, contando las ex colonias), hablan con fluidez la “lingua franca” de nuestros tiempos.Que la sociedad neerlandesa es multicultural, lo prueba que más de tres millones de residentes son de origen foráneo, lo que supone una de cada cinco personas. Esta mezcla se percibe especialmente en Ámsterdam y Rotterdam. Tienen incidencia en este punto quienes provienen de ex colonias de ultramar, en el Caribe o Africa.El 40% de la población directamente afirma no tener fe religiosa, en tanto que el 30% se define como católica, otro 20% como protestante, y el 10% restante profesa otras religiones.A diferencia de las culturas latinas, no se acostumbra a saludar con un beso a un desconocido. Sólo se estrecha la mano. Pero, atención, porque cuando se tiene confianza con la persona, se estilan tres besos tres, en las mejillas. De un extremo al otro.