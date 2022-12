Las cosas como deben ser

Los chats que documentan la cercanía de empresarios, funcionarios del Gobierno de la Ciudad y jueces.

Ustedes van a perdonar si esta nota resulta en primer lugar un balde de agua fría sobre las cabezas calientes que, airadas, reclaman una cruzada purificadora contra los demonios de la justicia, los malditos chanchos burgueses de los medios de comunicación y, desde luego, la sombría garra del imperialismo mundial.Porque, como también decía mi abuela María, la analfabeta andaluza de Tucumán, “la culpa no la tiene el chancho”. Ninguna de esas olas de indignación que hoy cubren y azotan el campo nacional y popular alcanza siquiera para provocarles un sarpullido a los demonios, a los chanchos y a la sombría garra.Lo que “cambiará el mundo de base hundiendo al imperio burgués”, como alienta la Internacional será laque, en nuestro país, aplica las mismas herramientas que en el resto del mundo para detener el inevitable ascenso del mundo multipolar y, como consecuencia, la profunda reestructuración del tejido socioeconómico de las sociedades humanas.Sobran ejemplos en el mundo deComo lo definió Washington, “un mundo basado en reglas”. Ya se sabe quién las dicta. Y quienes las desobedecen son pasibles de exterminio físico, económico, político o cultural mediante el accionar conjunto de los dos brazos armados de ese poder: el brazo mediático y el brazo judicial. En nuestro continente latinoamericano esos brazos operaron con Zelaya en Honduras, con Lugo en Paraguay, con Correa en Ecuador, con Lula en Brasil, con Evo en Bolivia. Lo intentaron y fracasaron con Maduro en Venezuela y con Ortega en Nicaragua. Ahora desestabilizan la frágil democracia peruana… ¿Por qué no lo van a intentar con Cristina?Mientras no nos ocupemos de esos brazos, el sistema se recompondrá una y otra vez, como la mitológica Hidra de Lerna, que regeneraba dos cabezas en lugar de una que le cercenaran. Desde luego que no se trata de reeditar la revolución socialista. No están dadas las condiciones para ello. Se trata de decidir un objetivo, una meta central que convoque y motive a las grandes mayorías, que las una y las movilice para su logro.Como ha quedado demostrado, nuestro poder ejecutivo puede elaborar las leyes más sabias y apropiadas, nuestro poder legislativo puede sancionarlas y nosotros podemos expresar nuestra satisfacción por esto. Luego aparece el poder judicial en todo su esplendor y, basándose en ese mismo cuerpo de leyes que le brinda la democracia formal, se dedica a destruir, desactivar todo lo que habíamos dado por hecho.Así ocurrió con laPara no dar más ejemplos. Cautelares, cautelares, cautelares, la moledora judicial que puede diferir por siglos asuntos legales que requieren un tratamiento “normal”.El gobierno tuvo que arrastrarse ante los poderosos complejos del agrobusiness para lograr que liquiden sus impuestos… Algo que no necesita ningún trámite. Vas y pagás. Bueno, quizá uno sea un ignorante y reciba una mala nota en materia impositiva. O tal vez los instrumentos de que dispone el poder ejecutivo en esta democracia formal sean absurdamente insuficientes para que quienes se están llevando la riqueza nacional a sus cuentas en el extranjero, cumplan con sus obligaciones.Cierro púdicamente los ojos ante los aumentos insólitos de las prepagas. Ni me acuerdo de los límites que en algún momento se les impusieron a los bancos en materia de tasas e intereses. Apenas noto un desvaído movimiento para impedir la gigantesca sangría de la Hidrovía… Todo, todo se ahogó en la maraña de artimañas y maldades del verdadero poder.Bueno, muy bien. ¿Cuál es la alternativa? ¿Existe una alternativa o simplemente tenemos que agacharnos y someternos? El viejo cuento del avestruz que para esconderse mete la cabeza en algún agujero y deja al descubierto su cola… Ya se sabe lo que pasa…Yo creo que la alternativa está en el objetivo movilizador que apunte a una instancia institucional superior y superadora.Convocar a esa movilización utilizando los recursos que se disponen: la tribuna parlamentaria, el combate informativo en los medios y las redes sociales, la actividad sindical, la militancia política.Además de la lucha por sus propias reivindicaciones, todos los sectores populares pueden convocarse por un objetivo único. Creo que ese objetivo debe ser la redacción y sanción de una nueva Constitución Nacional. La que tenemos fue conformada en… 1853 por representantes de… trece provincias. La “Carta Magna” fue remendada en las reformas de 1860, 1866, 1898, 1949 y 1994. Fue anulada por las dictaduras militares y reemplazadas por “estatutos”. Las mismas reglas que ahora intentan imponer el poder monopólico, los centros de la especulación financiera internacional, las astutas organizaciones no gubernamentales que dependen del Departamento de Estado o de las fundaciones euroocidentales.La que consagró una nueva y avanzada realidad social y laboral: la igualdad jurídica de la mujer, los derechos de los niños y de la ancianidad, la función social de la propiedad, los derechos sindicales, la intervención estatal en la economía, etc. Por algo la dictadura militar que en 1955 derrocó al presidente constitucional Juan Domingo Perón, lo primero que hizo fue suprimir esta constitución.Tomemos esas normas de la reforma del 49, enriquezcámosla con la historia de casi un siglo posterior de frustraciones institucionales y desvaríos económicos y convirtamos en bandera la gestación de una nueva Constitución que, además, fije los principales pilares con que se reglamente la vida y el funcionamiento de la sociedad argentina.Propongo que nos centremos en la discusión de los siguientes postulados fundacionales:● Los tres poderes constitucionales: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, son integrados por funcionarios electos en comicios directos en todos sus niveles.● Los funcionarios electos de los tres poderes están obligados a presentar su programa de trabajo como base electoral y a responder ante sus comunidades por el cumplimiento de este.● Los funcionarios electos de los tres poderes pueden ser removidos de sus cargos por decisión popular o de sus comunidades.● El gabinete de ministros es presentado por el Presidente de la Nación ante la Asamblea Nacional para su aprobación por los legisladores. Su diseño y composición debe obedecer a las necesidades y objetivos de la Nación.● En la nueva Constitución deben reafirmarse los derechos laborales y sindicales, de convivencia, de igualdad de género, de las minorías, etarios, etc.● La nueva Constitución garantizará a todos los ciudadanos argentinos el libre ejercicio de todos los medios de comunicación social y condenará penalmente a quienes los utilicen para difundir noticias falsas, campañas difamatorias y atentatorias contra la seguridad nacional.● Se elaborará una política migratoria, que parta de nuestra tradicional política de “puertas abiertas” y procure un asentamiento equitativo y correspondiente de la migración en todas las regiones del país.● La política exterior argentina se ratifica por el poder legislativo y tiene como postulados la independencia económica, la soberanía política y la integración con el nuevo mundo multipolar.● Los compromisos económicos y financieros internacionales del Estado Argentino se ratifican obligatoriamente por el poder legislativo y no pueden asumirse al margen de su decisión. Los compromisos que se asuman al margen de la ratificación del poder legislativo serán desconocidos por el Estado Argentino y sus responsables serán penalmente castigados.● La nueva Constitución deberá instaurar una profunda reforma del sistema judicial, “abriéndolo” al control y las decisiones populares. La norma debe servir de marco para el permanente estudio y aplicación de las formas más modernas y participativas del ejercicio jurídico.● La nueva Constitución deberá instaurar una profunda reforma del sistema tributario, priorizando su aplicación “cualitativa” en detrimento de la actual fórmula “extensiva” y eliminando obsoletos regímenes que impiden una tributación ágil y controlada.● La nueva Constitución deberá garantizar la vigencia de todos los derechos para las minorías étnicas, culturales, de género, etc.● La función social de la economía debe volver a los postulados constitucionales como garantía de la política oficial de redistribución de la riqueza. Esta nueva función tiene que garantizar el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, el derecho a la sanidad y el derecho a la educación, como pilares incuestionables de la estructura social argentina.Con seguridad existen otros puntos de importancia fundamental para la discusión sobre la nueva Constitución. Es posible que los que yo propongo sean desechados, reformados o criticados. Está bien. Así debe ser. Creo que lo importante es comprender que no existen variantes superficiales. Aquí hay que aplicar medidas y políticas de fondo, estructurales.Si esto no ocurre, una y otra vez volveremos a darnos la testuz contra paredes imperturbables y los de siempre continuarán gozando de nuestro trabajo, de nuestros sueños y de nuestros sufrimientos. Lo han dejado patente os últimos cobardes, absurdos y criminales movimientos de los dos brazos del poder hegemónico contra Cristina y la Patria nacional y popular. Pero, como dijo Perón, “sólo la organización vence al tiempo”. Somos nosotros, nuestros movimientos, nuestros partidos políticos, nuestras organizaciones sindicales y sociales, los que debemos destruir este estereotipo. Nadie lo hará por nosotros. Y este es el momento.El punto crítico…