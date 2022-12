Katopodis: "Imagino a Cristina liderando, construyendo y dándole contenido al peronismo"

Katopodis convocó a un encuentro en defensa de Cristina.

El martes, el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 condenó a Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa por la obra pública en Santa Cruz, un veredicto que la Vicepresidenta enmarcó en un "estado paralelo, una mafia judicial".

Punto de inflexión

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, admitió que se "sorprendió" cuando la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció el pasado martes que no sería candidata en las elecciones de 2023 , aunque consideró que la expresidenta "seguirá siendo la conductora política" de la coalición gobernante Frente de Todos., evaluó Katopodis en declaraciones a FM FutuRock.Y agregó: "La imagino a Cristina liderando, construyendo y dándole al peronismo el contenido que tiene que tener. Además, el año que viene va a convocar a todos a que tomemos la posta y ampliar nuestro frente".Tras escuchar la condena en su contra, la dos veces expresidenta emitió un mensaje a través de sus redes sociales y anticipó que en 2023 no será candidata a ningún cargo electivo, por lo que quedará sin fueros a partir del 10 de diciembre del año próximo.Luego de conocerse el veredicto y de su discurso en el que afirmó que no será "candidata a nada" en 2023, la Vicepresidenta participó de una cena con un nutrido grupo de funcionarios, ministros nacionales, provinciales, intendentes, dirigentes sindicales y de los movimientos sociales en el Complejo Recreativo "Cristina Fernández de Kirchner" de la localidad de Punta Lara, en Ensenada."La convocatoria de Cristina es a todos nosotros a militar, a conversar, planteando que esto nos toca a todos como trabajadores. Esta discusión no puede quedar en un círculo político pequeño", dijo Katopodis sobre ese encuentro."El año que viene es muy importante porque será un punto de inflexión para debatir y avanzar sobre qué hacer y cómo se hace un país mejor en los próximos 20 años", planteó el ministro, para quien el accionar de los militantes kirchneristas "no pueden quedar solamente en una movilización a Plaza de Mayo ni en una discusión".No obstante, Katopodis convocó para este sábado a las 18, en la Plaza Central de San Martín, a un encuentro militante "para defender a Cristina Fernández", con la consigna:"La gente quizás no entienda que es el lawfare, pero sí está claro lo que significa que jueces y fiscales se pongan la misma camiseta y jueguen al fútbol con (Mauricio) Macri, en su quinta 'Los Abrojos'", dijo Katopodis.