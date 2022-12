Países Bajos: una selección femenina subcampeona del mundo en un país igualitario

La selección femenina de Países Bajos es actual subcampeona del mundo.

Argentina llega a los cuartos de final de Qatar 2022 con un encuentro con, cuya selección femenina de fútbol es subcampeona mundial, en el primer país del mundo en reconocer el matrimonio igualitario, donde el aborto es legal desde 1980, la prostitución es considerada un trabajo, los femicidios y la violencia sexual son una realidad, y las condiciones equitativas en la gestión de gobierno atraviesan un momento histórico igualitario.Como lo hacemos desde el inicio de la Copa del Mundo, en la previa de cada partido del seleccionado argentino, repasamos la situación del país con el que juega Argentina, desde una mirada enfocada en derechos e igualdad de género, rescatando a las referentes artísticas y las militantes sociales.La selección femenina de Países Bajos es actual, tiene como una de sus figuras a la delantera Vivianne Miedema, jugadora del Arsenal, máxima goleadora de su seleccionado y una de las mejores de la Premier League inglesa.Fueron campeonas de la Eurocopa en 2017 con una mujer como entrenadora: Sarina Wiegman-Glotzbach (exfutbolista holandesa), que actualmente dirige a la selección inglesa femenina.En 2001,(en la categoría masculina y femenina)La jugadora Lieke Marten fue nombrada Caballero de la Orden de Orange-Nassau, y en 2017 fue galardonada como la mejor futbolista del año con el premio The Best FIFA Women's Player de la FIFA.En el ámbito gubernamental, Países Bajos, desde este año, tiene laYa en 2015, logró la meta de al menos un 30% de mujeres en puestos de alta dirección en la función pública, en un país donde, ya que lo hicieron por primera vez en 1922, y una de las impulsoras fue Aletta Jacobs.En cuanto a la brecha de género es del 76.7%, según el Índice Global que mide esta situación, pero avanza en cambios, ya que de la posición 38 en 2020, pasó a la 28 en 2022, sobre un total de 155 países.Lavio muchas: la legalización del aborto, la desintegración de la lógica del sostén económico masculino al priorizar la incorporación de mujeres a la fuerza laboral y, a partir de 1984, que las mujeres casadas tuvieran la plena igualdad legal en el derecho de familia.El derecho al aborto, hasta la semana 24 de gestación, se ejerce desde 1980, y la práctica se hace de manera gratuita en lugares autorizados.Países Bajos fue también pionero en legalizar el matrimonio igualitario en 2001, y en el mismo año, garantizó a parejas del mismo sexo el derecho a adoptar.No existe una ley que criminalice los delitos de odio pero sí los discursos de incitación al odio y también rige la Ley de Igualdad de Trato que busca la no discriminación por distintos motivos, entre ellos la orientación sexual y la identidad de género.En cuanto a la identidad de género, una ley permite cambiar el sexo registrado en el certificado de nacimiento, sin necesidad de intervención quirúrgica, médica o esterilización, Sin embargo, la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA, en inglés) recomendó al país adoptar un marco legal "justo y transparente para el reconocimiento legal del género, basado en un proceso de autodeterminación y libre de requisitos abusivos".Joke Zwiebel, es desde la década de 1960, una reconocida activista que fue parte de la coordinación de la primera acción LGBTIQ+ en Países Bajos.El país reconoce a la prostitución como un trabajo. Sin embargo, todavía ocurren abusos.En ese marco, el gobierno neerlandés trabaja en un nuevoque busca prevenir y abordar la coerción y la explotación en la industria del sexo. El punto principal es la creación de licencias para trabajadoras sexuales para combatir la prostitución ilegal, al tiempo que criminaliza penalmente a los clientes que tengan relaciones sexuales con menores de 21 años o trabajadoras sin licencia.Las trabajadoras sexuales deben "poder trabajar con seguridad sin poner en riesgo su salud", apunta el gobierno de Países Bajos en su página oficial. Asimismo, explica que busca "ayudar a las trabajadoras sexuales que sufren prejuicios institucionales o quisieran dejar la prostitución".La, los, son realidades que se repiten en todos los países del mundo, y Países Bajos no es la excepción: en promedio,La asistencia para las víctimas está canalizada a través de instancias e instituciones municipales dependientes del Estado.Hogar Seguro (Veilig Thuis) es la organización especializada y el punto de alarma en el que denunciar las violencias. También es el punto de partida para poner en marcha todos los recursos que se activan gracias a una red de refugios e instancias especializadas, distribuidos por todo el país, con atención médica, psicológica y social.Durante el primer semestre de 2022, Hogar Seguro recibió 22.875 notificaciones sobre casos de violencias de parejas o ex parejas, 75 de matrimonios forzados, 200 de trata de personas y 75 de situaciones de abuso sexual en situaciones de prostitución de jóvenes, se lee en su web oficial.Sylvana Simons, política originaria de Surinam, ex presentadora de televisión, es conocida por su lucha contra el racismo, la discriminación, el sexismo y la xenofobia, a favor de la "descolonización de la educación" y la "autonomía de las mujeres".Y la actriz belga-neerlandesa Sand Van Roy es defensora de las víctimas de violencia sexual. En 2019 llegó al Festival de Cine de Cannes con un tatuaje que decía "Basta de violencia contra las mujeres".De larga tradición y con una mayoría de figuras masculinas renombradas a nivel internacional, el cine neerlandés obtuvo una de sus tres estatuillas a Mejor Película Internacional en los premios Oscar de la mano de una realizadora: la directora feministapor su filme de 1995, un retrato generacional de distintas mujeres apropiándose de su libertad.Actualmente, la cineasta Nanouk Leopold -que en 2018 lanzó la bien recibida "Cobain"- es una de las más reconocidas del rubro, que tiene entre sus jóvenes promesas a la productora y documentalista Olivia Sophie van Leeuwen, la guionista Ena Sendijarevic y la dupla de hermanas directoras Ilse y Femke van Velzen.Tal como ocurre a lo largo y ancho del mundo, en los Países Bajos también el terreno de laestá atravesado con fuerza por la desigualdad de género. Fue recién en los últimos cinco años cuando las mujeres de la industria neerlandesa comenzaron a nuclearse en plataformas como, que busca conectar a artistas, mánagers y técnicas de todo el mundo, y en la que representan a uno de los 33 países que conforman la red.Con algunas contadas excepciones, la música de ese país goza de reconocimiento principal e históricamente hacia el interior de sus fronteras, donde si bien nunca faltaron estrellas de pop y folk que ocuparan los rankings, como Anouk y Trijntje Oosterhuis, es hoy en día cuando más presencia tienen las jóvenes en la escena. Meau, Floor Jansen, Natalie La Rose, Eva Simons y Maan son algunas de las nuevas figuras que sobresalen en un abanico de géneros que van del hip-hop y el metal, así como S10 y Davina Michelle, ambas representantes de los Países Bajos en las últimas dos ediciones del popular y tradicional festival de música europeo Eurovisión.El Mundial es una oportunidad para conocer y visibilizar, los conquistados, los que faltan y el rol de activistas. Es el objetivo de este trabajo.