Más de 300.000 trabajadores dejarán de pagar Ganancias

Más de 300 mil trabajadores dejarán de tributar Impuesto a las Ganacias a partir del 1 de enero.

Con gran esfuerzo del Estado, pero convencidos de que el salario no es ganancia, sino remuneración, el 1° de enero se actualizará nuevamente el piso a partir del cual se paga el Impuesto a las Ganancias, llevando #AlivioFiscal a más de 300.000 trabajadores que dejarán de pagarlo. pic.twitter.com/jIS38uF2sg — Sergio Massa (@SergioMassa) December 8, 2022

Los cambios en Ganancias

con la entrada en vigencia desde el 1° enero de la nueva actualización del mínimo no imponible, que se ubicará en 404.062 pesos, informó este jueves el Ministerio de Economía."Con gran esfuerzo del Estado, pero convencidos de que el salario no es ganancia, sino remuneración, el 1° de enero se actualizará nuevamente el piso a partir del cual se paga el Impuesto a las Ganancias,expresó el ministro de Economía, Sergio Massa.En una publicación en la red social Twitter, dijo que "con este #AlivioFiscal en el 2023 ningún trabajador que cobre menos de 404.062 pesos lo pagará,"Además,y los tramos de la escala del impuesto para generar #AlivioFiscal a los asalariados de mayores ingresos", agregó.De acuerdo con información del Ministerio de Economía,mientras que un empleado soltero conUn empleado casado, con dos hijos,lo que representa un alivio fiscal de $ 51.395 mensuales.Massa destacó queA partir de enero, no sólo se actualizará de acuerdo con la variación interanual del Ripte a octubre el salario bruto mínimo exento y la tabla de Deducción Especial Incrementada, sino también las deducciones personales, la deducción especial para los trabajadores en relación de dependencia y los tramos de la escala del impuesto.A partir de estas actualizaciones, serán menos de 600.000 asalariados en todo el país los que pagarán el impuesto, por lo que el ministro señaló que se está "cumpliendo con nuestro compromiso de que del total de los trabajadores y trabajadoras, menos del 10% sean los que tributen el Impuesto a las Ganancias".La semana pasada,informó queLa medida alcanzó a un, y sólo durante la última semana de noviembre el organismo fiscal procedió a devolver $1.300 millones a más de 27.000 contribuyentes.El 95% de las devoluciones pagadas durante 2022 se efectuaron entre los meses de agosto y noviembre, habiéndose liquidado y pagado los correspondientes intereses.A comienzos de noviembreEl actual piso, 17,5% más respecto del anterior, comenzó a regir el 1 de noviembre con la publicación del decreto en el Boletín Oficial.En cuanto al Salario Anual Complementario (SAC), la AFIP indicó en la Resolución General 5820 publicada en noviembre queAsí, si el monto de la remuneración o haber bruto promedio mensual del primer semestre no supera los $ 280.792, el SAC quedará exento hasta la mitad de esa suma, $ 140.396, en la primera cuota."La retención practicada, cuando hubiese correspondido, sobre la primera cuota del SAC, no será pasible de modificación en oportunidad del pago de la segunda cuota correspondiente al período fiscal 2022", explica la resolución.En tanto, en la segunda, si el monto de la remuneración o haber bruto promedio mensual del segundo semestre no supera la suma de $ 330.000, el SAC quedará exento hasta la mitad ($ 165.000).