Alexis Mac Allister: "Estamos con una ilusión muy grande"

Alexis Mac Allister en conferencia de prensa. Foto Fernando Gens, enviado especial

#SelecciónMayor Mac Allister en conferencia: "Vinimos con una ilusión muy grande, la Selección Argentina es fuerte en mundiales. Tenemos un gran equipo y siempre queremos apuntar a lo máximo". — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) December 8, 2022

#SelecciónMayor Mac Allister en conferencia: "Leo (Messi) te sorprende todos los días con las cosas que hace. Se lo ve contento y eso para nosotros es muy importante". — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) December 8, 2022

Alexis Mac Allister, mediocampista del seleccionado argentino, reconoció este jueves que la "ilusión" del plantel es "muy grande" de cara al partido de mañana contra Países Bajos por los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022."Venimos con una ilusión muy grande. Sabemos que Argentina es fuerte en el mundo y la ilusión de apuntar a lo más grande siempre está. Pero hay que tener cautela porque hay buenas selecciones", manifestó Mac Allister en la conferencia de prensa que brindó en el Centro de Medios de Doha.El futbolista del Brighton, de Inglaterra, se metió en el equipo titular en el partido contra México, no salió más y se convirtió en una pieza clave del mediocampo."Si me lo preguntabas antes del Mundial, lo hubiese firmado", admitió el volante surgido en Argentinos Juniors sobre su sorpresivo presente."Me vengo sintiendo bien y estoy contento de hacerlo en un Mundial. Soy un jugador que nunca se pasará tres o cuatro jugadores pero me gusta encontrar los espacios, hacer un juego simple y que corra la pelota", explicó.Con menos de una decena de partidos en el seleccionado, Mac Allister se adaptó rápidamente al equipo pero cree que el "mérito" fue del cuerpo técnico de Lionel Scaloni."Ellos confiaron en mí y cuando uno se tiene confianza lo hace más fácil. Es maravilloso todo lo que estoy viviendo", admitió.Mac Allister se perfila para jugar nuevamente desde el inicio contra Países Bajos y aunque esté en duda la presencia de Rodrigo De Paul consideró que la "idea de juego" no cambiará."Sabemos lo importante que es Rodrigo tanto adentro como afuera. Será un tema del técnico la decisión pero tenemos jugadores de características similares. Si no es Rodrigo, será otro y cada uno intentará dar lo mejor", subrayó el primer pampeano en jugar un Mundial con la camiseta de la "Albiceleste".Sobre Países Bajos, Mac Allister remarcó que "tienen grandes jugadores" con una "idea muy clara" y un entrenador "muy respetado" como Louis Van Gaal.