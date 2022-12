Louis Van Gaal: "No me gustó que Di María me haya tildado como su peor DT"

Louis Van Gaal en Qatar 2022. Foto Fernando Gens, enviado especial

Depay: "Quiero quitarme el sabor agridulce de 2014"

El entrenador del seleccionado de Países Bajos, Louis Van Gaal, respondió este jueves la crítica que recibió por parte del argentino Ángel Di María, quien lo había elegido como el peor de su carrera cuando coincidieron en Manchester United.En la conferencia de prensa previa al partido por los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022, el experimentado entrenador admitió que no le gustó que "Fideo" lo tilde de esa manera.Es uno de los pocos que lo ha dicho y es una lástima. Pero a veces el entrenador debe tomar decisiones que no siempre terminan bien", manifestó Van Gaal, quien también dio detalles de lo que fue ese paso de Di María por el equipo inglés.", recordó el veterano DT, de 71 años.Tiempo atrás, Di María había elegido a Van Gaal como el peor DT de su carrera ya que si "hacía goles o daba asistencias" después de los partidos lo hacía "mirar videos " de los errores que había cometido.Argentina y Países Bajos se enfrentarán este viernes a las 16 en el estadio Lusail por los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022.El delantero nerlandés Memphis Depay expresó este jueves el deseo de quitarse "el sabor agridulce" que significó haber perdido ante la Argentina en las semifinales del Mundial Brasil 2014, de la que fue partícipe en el banco de suplentes, sin ingresar, por disposición de su actual entrenador Louis Van Gaal., quisiera cambiarlo con el partido de mañana", compartió el futbolista de Barcelona en la conferencia de prensa previa al partido de cuartos de final de Qatar 2022.Depay, de 28 años, integró el plantel neerlandés en aquella Copa del Mundo, disputó cuatro partidos pero no participó del cruce con el equipo de Alejandro Sabella, que se impuso en la tanda de penales por 4-2 tras empatar sin goles.Consultado por su disposición para eventualmente ejecutar el viernes, Depay dijo se encuentra preparado, aunque espera "ganar en los 90 minutos"."Nunca me he visto en una situación así, de tener que patear un penal en una tanda de Mundial. Sin dudas que es un momento de mucha tensión y presión, pero somos jugadores profesionales y tenemos que saber lidiar con esa situación", asumió., el delantero exaltó la importancia del prestigioso entrenador, que a los 71 años cumple con su tercer ciclo en la Selección de Países Bajos."Se puede ver en los resultados desde que llegó -septiembre de 2021-. No hemos perdido un partido (14 victorias, 5 empates). La disciplina se ha incrementado notablemente desde que llegó y eso es muy importante para todos", consideró.pero que siempre tienen como denominador común la mentalidad y la victoria", destacó."Es un entrenador que tiene una idea muy clara y la traslada al grupo de forma muy sencilla", elogió Depay, antes de finalizar con el último recuerdo dulce de su país ante Argentina en los cuartos de final de Francia '98 (2-1)."Ese gol de (Dennis) Bergkamp fue un momento increíble para todos, un auténtico golazo, ojalá podamos repetir mañana. Será un partido muy táctico, que se dividirá en momentos y esperamos poder aprovechar el nuestro", concluyó.