"La decisión de Cristina Kirchner deja un agujero enorme en el Frente de Todos"

La presidenta del bloque de Senadores bonaerenses (FdT), María Teresa García, afirmó este jueves que la decisión de Cristina Fernández de Kirchner de no ser candidata para las elecciones del año próximopero consideró al mismo tiempo que "elevó el nivel de la discusión" ya que "lo que está en juego es el funcionamiento del sistema democrático".Aun con esta decisión, ella es la dirigente que tiene más adhesión en el peronismo y va a seguir siendo 'el fiel de la balanza' del peronismo, pero hay que articular electoralmente, hay que armar una ingeniería electoral para el año que viene", dijo este jueves la senadora en declaraciones a radio AM 750.El martes, el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 condenó a Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa por la obra pública en Santa Cruz,Tras escuchar la condena en su contra, la dos veces expresidenta emitió un mensaje a través de sus redes sociales y, por lo que quedará sin fueros a partir del 10 de diciembre del año próximo."Sabemos que no será sencillo, pero Cristina nos dijo que tenemos que hablar y explicar", dijo García sobre el encuentro que mantuvo"Por fuera de Cristina, a mí no importa quién será candidato pero sí interesa saber qué se va a plantear para el año que viene. Me parece que lo de Cristina Kirchner es una decisión tomada, y creo que puso patas para arriba a la política argentina para poner luz en ese lugar oscuro", planteó Teresa García, quienPara la exministra de Gobierno bonaerense, la decisión de la exmandataria"Ella puso el cuerpo para elevar el nivel de la discusión,porque, desde el día del atentado (hacia la Vicepresidenta, el 1 de septiembre pasado) lo que uno ve es que hay una ruptura del pacto democrático", señaló.