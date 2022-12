De Pedro instó a "acabar con las mafias que cercenan y condicionan el voto de la gente" VER VIDEO

“Tenemos que seguir por un camino en donde ampliemos los espacios de discusión política.”



El ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, instó a "acabar con las mafias que vienen cercenando y condicionando el voto de la gente en las urnas", y reiteró que la "gravedad" dees el intento de "proscripción" del peronismo."Cuanto más corporaciones y mafia" haya en el país "condicionando la voluntad" de los dirigentes, "más debilidad va a tener nuestra democracia", expresó De Pedro.Y enfatizó: "Sigamos apostando a la política como herramienta de transformación. Hay que ponerle mas democracia y hay que acabar con estas mafias que vienen cercenando y condicionando el voto de la gente en las urnas".Para De Pedro, "cuando el peronismo avanza y genera más igualdad y redistribución, y cuando estructura un Estado de bienestar, el que rompe las reglas de juego es el otro sector, el de la economía concentrada y algunas corporaciones".El funcionario citó el discurso del martes de Fernández de Kirchner después de que se conociera la sentencia en su contra, y en el que la exmandataria identificó a ese sector como "corporaciones mafiosas y un Estado paralelo que vigila y administra las tensiones desde otro lado".De Pedro se pronunció en estos términos al participar de una charla debate sobre el balance de los 40 años de democracia en el Centro Cultural Kirchner (CCK) de la ciudad de Buenos Aries, organizada por la revista Crisis.Al compartir el escenario con el periodista Carlos Pagni y la pensadora Rita Segato, y bajo la moderación de Mario Santucho, el funcionario evocó que "los primeros gobiernos de (Juan) Perón tenían una fuerte autonomía y un respaldo de los trabajadores y de sectores de las Fuerzas Armadas", y "esa autonomía permitió la inclusión, lo que hoy damos por natural", en referencia a las leyes laborales.Al trazar un paralelismo con la actualidad del Frente de Todos (FdT), De Pedro manifestó que "lo que nuestro mandante exige requiere más autonomía que otra fuerza política que quizás se organiza alrededor de otros intereses, que son los mismos que condicionan a nuestra fuerza política".Así, De Pedro planteó que "muchos festejamos que el Pro y la derecha argentina se haya convertido en una fuerza política que se presenta a elecciones y pueda ganar. Confiamos en que iban a respetar las reglas del juego y no usar las herramientas del Estado para hacer lo que verdalmente algunos pensaban que eran, y cuando les tocó gobernar cayeron en la tentación, volvieron a ser lo que eran: usaron servicios de Inteligencia y compraron sectores del Poder Judicial".Para De Pedro, la "gravedad" del fallo del martes último contra Fernández de Kirchner es la "proscripción", en referencia a la prohibición de ejercer cargos públicos que el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 estableció contra la exmandataria en la causa conocida como Vialidad.El funcionario planteó que el peronismo sufrió una "proscripción" con ese fallo después de que la Justicia se haya "metido con la familia y los hijos" de la vicepresidenta, además de "todo lo que tuvimos que padecer siendo oposición y oficialismo, porque una vez en el Gobierno esas corporaciones mafiosas resistieron".En esa línea, el funcionario analizó que "el nivel de autonomía que tienen que tener las fuerzas políticas hacen a la salud de la democracia", por lo que, dijo, "cuanto más corporaciones y mafia tengamos condicionando la voluntad de cualquier dirigente, más debilidad va a tener nuestra democracia".Por su parte, Pagni sostuvo que el país entra en "crisis cíclicas en cualquier gobierno" y remarcó la necesidad de "construir un centro donde en algo nos podamos poner de acuerdo", aunque destacó que Argentina logró "mantener la democracia a pesar de no poder ponernos de acuerdo en cosas básicas como en la concepción de Justicia", mientras Segato consideró "necesario" comprender "cómo funciona el poder real" y sostuvo que "el tiro a la cabeza contra Cristina no fue cualquier tiro, fue precedido por diversos tiros a la cabeza que son morales" para concluir que el "ataque a Cristina como un ataque a la Nación".El encuentro llevó como título "¿Hoy nos volvemos a ilusionar? La insatisfacción democrática o como salir del estado de decepción?".