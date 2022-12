Referentes del FdT de todo el país repudiaron la condena a la Vicepresidenta

Referentes de todo el arco peronista expresaron su apoyo a Cristina Fernández de Kirchner. Foto: Pablo Añeli

Referentes del Frente de Todos (FdT) de distintas regiones del país expresaron este miércoles su apoyo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, repudiaron el veredicto que este martes la condenó a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y se declararon en estado de alerta ante el avance sobre "las instituciones y la democracia".El bloque de diputados del FdT de Neuquén repudió "la proscripción y persecución sobre la vicepresidenta" y subrayó que el poder judicial es una "mafia" vinculada al gobierno de facto que gobernó "durante las épocas más oscuras" del país.A través de un comunicado, señalaron que "esta connivencia y este modo de impartir injusticia no merece otro calificativo que el de 'mafia', la misma que gobernó de facto durante las épocas más oscuras y que sólo persigue privilegios e impunidad de los mismos sectores apátridas que pretenden una sociedad domesticada a sus intereses".Asimismo, indicaron que "estos actos atentan contra todos y todas, no sólo contra Cristina", que es la "elegida para la muestra de disciplinamiento a través de un fusilamiento judicial, político y mediático"."No permitiremos que atropellen así a la democracia ni al pleno ejercicio del Estado de Derecho", finaliza el escrito.En tanto, el Partido Justicialista de Mendoza difundió un comunicado en sus redes sociales donde remarcó que la "inexistencia de pruebas para validar la principal tesis de la llamada causa de 'Vialidad' quedó expuesta en el endeble y lamentable fallo" que se dio a conocer este martes."Lo que sí ha quedado en evidencia es el entramado judicial-mediático y corporativo para defender los intereses de los grupos concentrados de poder en la Argentina", añadió el comunicado que fue replicado por la senadora nacional y presidenta del PJ local, Anabel Fernández Sagasti en Twitter.El texto también señaló que "buscan proscribir un proyecto político democrático que logró redistribuir recursos, desmantelar monopolios y desarrollar un modelo de producción lejano a las especulaciones financieras"."Nos declaramos en estado de alerta frente al avance inédito sobre las instituciones y la democracia", completó.Asimismo, el PJ de Corrientes, junto a organizaciones sociales y sindicales, se manifestaron contra la “persecución judicial y proscripción política” a la Vicepresidenta y utilizaron la palabra guaraní “Neike” Cristina, una expresión de aliento que significa "¡Vamos!".“Está más que claro que la condena no es a Cristina, es a las políticas que recuperación de derechos, desendeudamiento y justicia social”, remarcó el escrito.Y señalaron que el fallo, “busca ser un acto de disciplinamiento a todo proyecto político de origen popular y democrático que no se someta a las reglas de los que pretenden detentar el poder político en la Argentina”.El peronismo correntino informó que "se encuentra en estado de alerta y movilización ante el avance de estos sectores sobre los y las dirigentes de nuestro espacio político”.Para cerrar, el documento, al que también adhieren movimientos juveniles, colectivos de género, legisladores nacionales, provinciales, intendentes y concejales del FdT de Corrientes, exclamó: “Neike Cristina”.El PJ de Chubut también aseguró que "la condena busca también disciplinar a los actores políticos para que se transformen en lame botas del poder real, dejando sin resguardo a los trabajadores y a los más débiles, sometidos al neoliberalismo"."El peronismo en la calle, movilizado, va a dar la pelea por la protección del estado de derecho", aseveró en un comunicado.Por su parte, dirigentes del FdT de la ciudad bonaerense de Bahía Blanca repudiaron este martes la condena y llamaron a "seguir construyendo" una democracia "mejor".El presidente del Consorcio de Gestión del Puerto, Federico Susbielles, calificó como "vergonzante" el fallo y afirmó: "Se llevaron el título que buscaban, violentando todos los principios del derecho y la credibilidad de la justicia, en una sentencia política y no jurídica"."Nos merecemos una democracia mejor. No aflojemos, sigamos construyendo con fuerza y convicción con Ella", agregó en su cuenta de Twiitter.Además, la presidenta del bloque de concejales del Frente de Todos, María Gisela Ghigliani, expresó: "inhabilitar, proscribir, ese fue desde el primer minuto el objetivo".El oficialismo de La Rioja manifestó su apoyo ante lo que consideró “una persecución y proscripción” y “una barbaridad que genera preocupación institucional y política”.El gobernador de la provincia, Ricardo Quintela, en su cuenta de Twitter expresó que “cuando decimos #TodxsConElla es así, siempre al lado de Cristina".El jefe de Gabinete provincial, Juan Luna, a su vez manifestó que “es un mamarracho la causa que le armaron a Cristina, lo que se esconde por detrás es una operación política en el marco de la justicia, con jueces amigos de la oposición de cambiemos puntualmente con el objetivo de proscribir a Cristina en el caso de que aspire a ser candidata”.Este martes los jueces del Tribunal Oral Federal 2 condenaron a seis años de prisión e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco del juicio por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz.