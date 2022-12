Reflexiones de la vida diaria: en los Profesionales en Nuestra Vida, El Dentista

Serie Los Profesionales en Nuestra Vida: El Dentista

Se vienen los días del morfi intenso, y uno tiene que ir preparando una parte fundamental de su cuerpo: la dentadura. O ir comprando pegamento, fijador y masilla., en la vida tenemos que recurrir a los dentistas. Mucha gente le tiene miedo al torno y a las inyecciones de anestesia.. Le tengo mucho más miedo a la cuenta.Además, a esta alturapara cobrarle peaje a la comida.Y la visita al odontólogo tiene momentos realmente incómodos y absurdos.En mi caso, que mido más de un metro noventa de altura, nunca entro en el sillón. “¡Ja! Voy a tener que comprar uno más largo” es la respuesta universal que recibo. Pero a pesar de quejamás cambió el sillón. Y yo estoy seguro que con lo que le pagué, ¡podría cambiar hasta el consultorio!En mis años de experiencia, he notado que no les están enseñando las cosas elementales en la facultad de odontología a los dentistas: el tipo usa esa pinza tipo ganzúa, te toca y vos pegás un grito de dolor que hace que los tres pacientes en la sala de espera huyan despavoridos. Y te pregunta:. Es el abc de la medicina: si tocás y el paciente aúlla de dolor… ¡duele! Y no solo duele: ¡Es ahí!¿Y cómo pretenden agrandar la clientela si para darte anestesia usan esas jeringas metálicas con una punta más amenazante que mirada con hambre de Hannibal Lecter? ¿Y por qué la anestesia que te ponen con el algodoncito antes de enchufarte la inyección nunca evita que te duela?pinzas, ganchos, ganzúas, limas, serrucho… y no lo ves normalmente, pero estoy seguro que en esos cajones, hay una maza y un martillo.Ni hablar cuando te hacen un tratamiento de conducto ySi es el maxilar superior vos sentís que te van a sacar un cacho de cerebelo y si es del inferior que la lima te va a dejar un agujero en el cuello. Y después, en un momento del tratamiento, agarran un encendedor y queman algo que uno no sabe si es un cicatrizante, un esterilizante o una vela a San Expedito para que no te desangres.Que lo manejan con el pie. Se deben sentir Lewis Hamilton en una carrera de fórmula uno, y después comentan con los colegas. “No sabés. Puse el turbo a 400 mil revoluciones. Le limé el molar en 10 segundos tres quintos”.Y cuando usan el torno te dicen:. Y vos ya tenés la mano lista desde que saliste de tu casa. ¡Ni en el colegio levantaste tantas veces la mano! Pero la levantás con cuidado, porque sabés que si le movés la cabeza, con el torno te marca la Z del Zorro en el paladar.Lo que siempre me atribula esSi los cierro, no veo con qué me ataca. Si los abro, intento ver en los anteojos o en los propios ojos del dentista un reflejo que me haga de espejo para saber qué está haciendo. Igual, mucho no podés ver, porque tienen esa lámpara de interrogatorio que dejó a más de un paciente sin dolor de muelas, pero ciego por 3 días.Y si alguna vez tuviste que hacerte perno y corona,, el proceso incluye “tomar una muestra”. Esto lo hacen con una cosa de metal a la que rellenan de un material gomoso que parece de frutilla, pero no lo es. Y te lo dejan puesto un rato y te hacen morder el metal hasta que se endurezca. Se va el dentista. Y vuelve al rato para pronunciar las palabras mágicas “esto ya debe estar listo” – que no suena muy científico -, y proceden a tirar del coso para sacarlo. Ahí uno siente que le van a arrancar los otros dientes y hasta los ojos en el tirón.Es más: cuando lo sacan finalmente, vosy hasta te tocás la nariz para ver que no se la haya llevado la materia viscosa.Y finalmente te dicen que te enjuagues. Peroy salís babeante del consultorio, esperando que no te duela en las próximas 72 horas, que ojalá no tengas que usar el calmante que te recetó y que no se te cruce ningún conocido y te hable porque va a tener la sensación de que estás teniendo un acv y capaz que te internan en un centro neurológico.Por último,Es más: por las dudas, me busco otro, ¿no?