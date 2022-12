Confusión sobre el lugar donde descansan los restos del reconocido "Cuchi" Leguizamón

Gustavo "Cuchi" Leguizamón.

Una confusión se generó tras la denuncia pública de, que en la tarde de ayer aseguró que concurrió al cementerio de la Santa Cruz, de la capital salteña, y no encontró el cofre donde descansan los restos de su padre, el reconocido músico y compositor, pero desde la Municipalidad de Salta aclararon que nadie sacó el féretro ni lo cambió de lugar, sino que se encontraba en otro mausoleo.La Municipalidad de la ciudad de Salta informó hoy, mediante un breve comunicado, que,Ayer, José María Leguizamón realizó una denuncia pública, tras llegar al cementerio y no encontrar el féretro de su padre.Hoy, el director general de Cementerios de la comuna salteña,, habló con medios de comunicación y contó que habló con el hijo del "Cuchi" y le aclaró que los restos de su padre “nunca se movieron del mausoleo en el que fue depositado cuando falleció".En este sentido, detalló que el abogado y reconocido artista salteño falleció el 27 de septiembre de 2000, y desde el día siguiente sus restos están en un mausoleo de la familia, en el Cementerio de la Santa Cruz.Según el funcionario, ayer, José María Leguizamón buscó los restos en otro mausoleo, por lo que no lo encontró, y se generó una confusión.La mañana de este miércoles, la dirección del cementerio se comunicó con él y acordó que los restos fueron colocados en el mausoleo en el que él los buscó, donde finalmente fueron depositados hoy.Villafañe sostuvo que, según,En tanto, hoy se presentó en esa necrópolis personal policial, tras tomar conocimiento públicamente de la denuncia, como auxiliar de justicia y para verificar la situación.El "Cuchi" Leguizamón fue músico y compositor de música folclórica, y dejó un legado de más de 800 obras entre zambas, chacareras y vidalas.