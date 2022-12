Turistas extranjeros ya pueden acceder al tipo de cambio dólar MEP al pagar con tarjetas

Se pone en marcha la reglamentación que hizo el Banco Central a principios de noviembre.

Dos empresas internacionales que proveen tarjetas de crédito en la Argentina comenzaron a ofrecer a turistas extranjeros la posibilidad de pagar consumos en pesos con tarjetas de crédito, débito o prepagas en dólares y acceder, por ese medio, a un tipo de cambio similar al dólar MEP, confirmaron a Télam fuentes de mercado.Las empresas Mastercard y Cabal acordaron con Prisma -principal procesadora de pagos con tarjeta del país- la posibilidad de que sus usuarios no residentes en Argentina puedan pagar con sus tarjetasPor otra parte, fuentes de la empresa Visa dijeron a Télam que "está lista para implementarlo desde hace tiempo" pero que "hay otras empresas (del ecosistema) que tienen que estar listas" para que puedan efectivizar el servicio, por lo que, de momento, el tipo de cambio no rige para las operaciones hechas con sus credenciales.De esta formay evitar que acudan a cambiar sus billetes por efectivo en el mercado informal y, además, permite una formalización mayor de los gastos del turismo receptivo.La medida -dispuesta a través de la Comunicación “A” 7630- exceptúa de la liquidación en el mercado de cambios los pagos que realicen los "no residentes mediante tarjetas de débito, crédito, compra o prepagas emitidas en el exterior".Esto implica que todos los cobros de cualquier servicio turístico en el país contratados por no residentes, incluidos los de agencias mayoristas y/o minoristas de viajes y turismo del país o los cobros de servicios de transporte de pasajeros con destino en el país por vía terrestre, aérea o acuática,Según explicaron a Télam fuentes oficiales, el procedimiento permite que los dólares con los que paguen los turistas sean cambiados a pesos a través del mercado financiero, en lugar de en el mercado mayorista, y luego se usen esos pesos para pagar a comercios o servicios con el tipo de cambio de dólar MEP calculado "con los bonos más líquidos".Hasta ahora se utilizaba el tipo de cambio del Banco Nación y si bien no será obligatorio que las empresas ofrezcan este servicio, las que sí lo hagan tienen la obligación liquidar los dólares a través del dólar MEP.Esto último es un factor clave, puesto queEn ese sentido, si bien el Banco Central dejará de percibir los dólares que ingresaban al país a través del mercado de cambios, sí servirán para engrosar las reservas brutas, ya que una parte de las divisas que ingresen formarán parte de los encajes de los depósitos en dólares de las cuentas de los vendedores.Según cifras que maneja el Ministerio de Turismo, hasta ahora las tarjetas declaraban operaciones por un monto estimado de US$ 30 millones por mes, mientras que con esta nueva operatoria la facturación podría trepar a US$ 250 millones.Desde el Ministerio de EconomíaAlrededor de tres millones de turistas visitarán este año Argentina, la mayoría provenientes de países limítrofes, equivalente a 85% del nivel que se registraba en 2019, antes de la pandemia, de acuerdo con cálculos de la cartera de Turismo.