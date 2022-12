EsDeVarón: cómo el machismo afecta la salud de los hombres

Los varones tienen aproximadamente 3 veces más chances de morir por suicidio que las mujeres / Foto: 123RF.

El Grupo Fusa, junto a la Fundación Kaleidos, lanzaron la segunda edición de #EsDeVarón , la campaña en redes sociales que busca visibilizar cómo los roles de género enseñan a los varones a naturalizar conductas violentas y potencialmente dañinas para su salud.También procura desarmar loso solicitar asistencia y brindarles información para que sepan cómo y dónde atender su salud mental y física.“Intercambiá emociones, no solo figuritas”, “Sacá a la cancha tu salud mental”, “Jugá en la vida como en la cancha”, son algunos de los mensajes en los flyers que componen la campaña lanzada en coincidencia con el desarrollo del Mundial de fútbol Qatar 2022 “En la cancha lloramos, nos abrazamos, ganamos, perdemos y nos consolamos. ¿Por qué no te permitís eso en el día a día? El miedo, la tristeza y la ternura son válidas y necesarias. Armá equipo con las emociones y ponelas a jugar siempre”, dice otra de las piezas.La iniciativa forma parte de Equipar, una iniciativa que busca sensibilizar y concientizar sobre la violencia y los mandatos de género en clubes deportivos, introduciendo una mirada desde la perspectiva de género a entrenadores, directores técnicos, ayudantes, autoridades institucionales y deportistas adolescentes.“Los modelos tradicionales que enseñan cómo debe ser y actuar ‘un varón de verdad’ pueden afectar gravemente la salud de los varones. En la Argentina, los suicidios constituyen la segunda causa de muerte en la franja de 10 a 19 años y los varones tienen aproximadamente 3 veces más chances de morir por suicidio que las mujeres”, dijeron en un comunicado.Para cuidar su salud mental, las organizaciones proponen a los varones “replantearse los estereotipos de género,, entender a la salud mental como parte del bienestar general y no minimizarla, hablar y repensar estos temas con tus amigos”.