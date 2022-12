Un espacio para compartir recursos y experiencias de las poblaciones más aisladas

La ayuda llega a las comunidades más alejadas del país. / Foto: Patricio Sutton.

Conectividad y capacitación, dos de las claves. / Foto: Patricio Sutton.

Banco de Proyectos de Comunidades Rurales VER VIDEO

La agricultura familiar, una de las actividades que generan trabajo. / Foto: Patricio Sutton.

Artesanías y turismo, otros de los ejes de los proyectos. / Foto: Patricio Sutton.

Para compartir ideas innovadoras a la hora de fomentar el desarrollo de las comunidades de cada región de la Argentina y ayudarlas a lograr financiamiento para sus proyectos surgió el Banco de Proyectos Comunitarios Rurales. Se trata de una iniciativa impulsada por la Red de Comunidades Rurales junto a numerosos aliados y colaboradores. Funciona hace 16 años pero debido a la pandemia reorientó sus prioridades paraEl programa, que convoca propuestas e ideas de organizaciones y comunidades de todo el país, incluso si no tienen personería jurídica, articula esfuerzos también con el, diversas fundaciones y empresas, quienes junto a los voluntarios brindan capacitación y asesoramiento para que las organizaciones de base comunitaria puedan solicitar subsidios u otros recursos para las iniciativas.Quizás los docentes querían mandar contenidos o tareas y no había internet o sus alumnos y familias no tenían un solo dispositivo en el que recibirlos. En otras zonas faltaban insumos, equipos y apoyo técnico”, sintetiza el director ejecutivo de la entidad,A la hora de explicar cómo funciona el banco, en la Red cuentan que gestionan colectivamente recursos y brindan acompañamiento y capacitación. Por ejemplo organizan talleres para comunidades y familias de los lugares más remotos del país. “Buscamosy mejorar su acceso a recursos, conocimientos y otras alianzas”, explica Sutton y detalla que lo integran “individuos, comunidades, organizaciones sociales, empresas, agencias de cooperación, instituciones técnicas y académicas, organismos gubernamentales y otros actores clave para el desarrollo humano en contextos rurales con alta vulnerabilidad social y ambiental”.Los testimonios de algunos de los representantes de lasdan cuenta de los cambios que el programa puede generar en la vida de quienes viven alejados de los centros urbanos. “Nos permitió mantener el estilo de vida armónico de las comunidades andinas y a la vez trabajar con distintas instituciones de todo el país y del mundo”, sintetizó, un emprendimiento turístico que involucra a su comunidad de Susques, Jujuy.Por su parte, Nora Arredondo es integrante de la cooperativa Arañitas Hilanderas de Belén en Catamarca, que logró instalar sus ponchos en el mercado de la moda y llegó a enviarle uno de regalo al papa Francisco.. Eso es fundamental- cuenta Arredondo- si sabremos nosotras lo que es empezar de abajo, que nos costó el doble por ser mujeres”.“Esta iniciativa busca ayudar a las comunidades más lejanas, y nos gustaría mucho entrar para desarrollarnos”, se esperanzaDesde su trabajo en el INTA,(Instituto de Promoción d ela Agricultura Familiar) del Noroeste Argentino también apoya el banco. “Desde el INTA apoyamos todas las iniciativas que hagan al buen vivir de las familias y a un mejor ambiente.propone.Desde Piray, en Misiones,, destaca que su comunidad comparte con el banco los objetivos del desarrollo local y el cuidado del medio ambiente: “Nos sumamos a los talleres virtuales porque nos permiten capacitarnos y conocer a otras organizaciones. Pero además porque en el banco nos permiten codiseñar los programas y escuchan nuestras voces”.“A ellos les sirve diseñar con nosotros las iniciativas y marcar el rumbo, en grandes cuestiones o temas simples como que los formularios sean sencillos y fáciles de entender” - precisa Sutton-Pero tambiénun grupo electrógeno para una comunidad aislada en la Puna y más de 70 celulares y notebooks a líderes comunitarios y comunidades de Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Misiones, Río Negro, por solo nombrar algunos de los tantos casos en los que no pueden acceder a ese tipo de recursos esenciales para el desarrollo.“Antes de fin de año va a haber una convocatoria para proyectos que recibirán subsidios de unos 5 mil dólares, posibles gracias a la cooperación de la Fundación Interamericana y otras organizaciones e individuos. Esperamos lograr mayor apoyo para poder multiplicar esos proyectos allí donde es más urgente y necesario”, prometen desde la Red, dispuestos a llegar con su ayuda a cada rincón del país.Para participar y sumarse a la iniciativa invitan a ingresar a www.bancodeproyectos.org.ar