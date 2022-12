Los fiscales piden al tribunal que absolvió a Pachelo que den curso a su apelación "sin dilaciones"

Nicolás Pachelo fue absuelto / Foto: Archivo

El crimen de la socióloga quedó sin resolución / Foto: Archivo

Los fiscales del juicio en el que el viernes pasado, asesinada 2002 en el country Carmel de Pilar, solicitaron al tribunal a cargo del debate que, una vez que ellos presenten su apelación, lo eleven "sin dilaciones" al Tribunal de Casación Penal, al tiempo que consideraron que hubo una "arbitraria valoración de la prueba".Este pedido fue presentado en la mañana del miércoles al Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de San Isidro en un escrito de cuatro páginas al que accedió Télam y que lleva las firmas de los fiscales de ese departamento judicial Patricio Ferrari, Andrés Quintana y Federico González."Lo que se cuestiona y será materia del correspondiente recurso casatorio y las acciones que correspondan no es únicamente una discrepancia en torno al resultado (absolución por mayoría) sino en la arbitraria valoración de la prueba que se produjo en el juicio y la flagrante violación al debido proceso, la garantía de juez imparcial y tratamiento de cuestiones que, además de haber pasado en autoridad de cosa juzgada, han sido derribadas y aclaradas en el transcurso de las jornadas", señaló el escrito.Los fiscales, que tienen plazo hasta el 22 de diciembre para presentar su apelación, manifestaron su "intención expresa de interponer recurso de casación" y solicitaron que, "por la gravedad institucional que caracteriza el fallo mayoritario puesto en crisis", el mismo sea elevado en forma "inmediata y sin dilaciones" al Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires.El viernes pasado, el TOC 4, en un fallo por mayoría, absolvió al exvecino de la socióloga asesinada del delito de "homicidio triplemente agravado por haber sido cometido con el uso de arma de fuego, por su comisión criminis causa y agravado por alevosía en concurso real del delito de robo calificado por el uso de armas".Sin embargo,, ya que por decisión del mismo tribunal sí fue condenado a nueve años y seis meses años de prisión por una serie de seis robos cometidos en countries del Gran Buenos Aires, que incluso él mismo confesó durante el debate iniciado el 13 de julio pasado.Tal como se supo días antes del veredicto, tras una filtración a algunas partes y a la prensa, el fallo fue dividido y la inocencia de Pachelo en el caso García Belsunce quedó determinada con los votos de los jueces Osvaldo Rossi y Esteban Andrejin, mientras que el presidente del Tribunal, Federico Ecke, fue el único que, en minoría, consideró al acusado como autor del crimen y votó por su condena.Si este mismo veredicto es confirmado en el futuro por instancias superiores, el caso García Belsunce, uno de los de mayor repercusión en las últimas dos décadas, quedará impune, ya que al haber pasado más de 15 años -el límite para la prescripción de las causas con delitos con pena de prisión perpetua-, no se puede investigar ni imputar a un ningún nuevo sospechoso.A la salida de los tribunales, el fiscal Ferrari anunció que apelarían ante Casación bonaerense y prometió: "Lo vamos a impugnar y lo vamos a dar vuelta"."Los especialistas dijeron que Pachelo es un psicópata que va a volver a matar", advirtió el fiscal.La socióloga García Belsunce (50) fue hallada muerta el 27 de octubre de 2002 en su chalet del country Carmel de Pilar, con su cuerpo semisumergido en la bañera y su marido Carrascosa declaró siempre que él pensó que había sufrido un "accidente" y se había golpeado la cabeza contra una viga del techo y las canillas.La autopsia practicada a 36 días del hecho, cinco de los cuales penetraron en el cráneo y el sexto -"el pituto"- le rebotó, con un arma calibre .32 largo.El fiscal original del caso, Diego Molina Pico, siempre sostuvo que Carrascosa y otros familiares fueron los asesinos y encubridores y por ello los imputó y llevó a juicio, pero el fallo de Casación bonaerense que absolvió al viudo en 2016 - y que quedó firme en 2020-, destacó graves irregularidades en la investigación del funcionario judicial.Una reinvestigación total del caso hizo que en 2017 Pachelo fuera imputado como autor de este homicidio con un móvil de robo, y así llegó a este tercer juicio, donde la hipótesis fiscal no se probó y consiguió su absolución.