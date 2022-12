El Congreso de Perú tomó juramento a Dina Boluarte como presidenta en reemplazo de Castillo

Según un analista, Castillo no tiene respaldo legal para justificar la disolución del Congreso

Por Gonzalo Ruiz Tovar, especial desde Lima



El presidente del Perú, Pedro Castillo, no tiene ningún respaldo legal para justificar la anunciada disolución del Congreso, le dijo a Télam el politólogo Alonso Cárdenas, quien, como otros tantos analistas, calificó lo ocurrido este miércoles de “golpe de Estado”.



“La Constitución es clara en que para disolver el Congreso se necesitan dos negativas a mociones de confianza, como hizo Martín Vizcarra (2019), lo que en este caso no se da”, señaló Cárdenas.



El politólogo de la London School of Economics señaló que después se determinará si Boluarte continúa hasta el fin del período, en 2026, o si convocará elecciones anticipadas.



Para Cárdenas, la posible mandataria “puede hacer una mejor gestión que Castillo, llena de malos nombramientos y de sospechas de corrupción”.



“Es una lástima que un presidente que llegó como esperanza de las clases populares, que parecía uno de los suyos, haya resultado de la misma calaña que Alan García o Alejandro Toledo", agregó.