Fuerte operativo de control en las rutas del país por el fin de semana largo

Amplio despliegue de controles vehiculares en las rutas / Foto: Ministerio de Transporte

Giuliano destacó el trabajo conjunto de todos los organismos nacionales y provinciales para lograr una mayor seguridad vial / /Foto: Ministerio de Transporte

VIVO | El ministro @DiegoGiuliano recorre los controles vehiculares desplegados en Hudson de cara al fin de semana largo, con presencia de @InfoSegVial, @InfoCNRT y @TransportePBA.



Seguilo en vivo acá 👉 https://t.co/DXm35ZFVwX — Ministerio de Transporte (@MindeTransporte) December 7, 2022

se implementaron medidas como la obligatoriedad de uso de cinturón de seguridad en los micros para reducir la gravedad de un siniestro / Foto: Ministerio de Transporte

Se realizarán controles de alcoholemia en los conductores / Foto: Ministerio de Transporte

El Ministerio de Transporte de Nación lanzó unen las rutas del país de cara a los feriados de jueves y viernes, que desplegará junto a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires."Cuando el control se hace presente, la precaución aumenta, la siniestralidad baja y las vidas se defienden mejor", dijo el ministro de Transporte de Nación, Diego Giuliano, en el Peaje de Hudson, en la autopista Buenos Aires - La Plata, donde lanzó el operativo junto a su par bonaerense, Jorge D’Onofrio,El operativo abarca inspecciones vehiculares en puntos estratégicos y las motos de la ANSV fiscalizarán la circulación indebida por las banquinas.Por otro parte, se utilizarán drones con el objetivo de detectar y sancionar a quienes circulan de manera irresponsable poniendo en riesgo la vida de otras personas., a cargo de Pablo Martínez Carignano, y un despliegue de cuatro motos, siete patrullas, una camioneta de tránsito con radar, alómetros, alcoholímetros y demás equipamiento necesario, que se sumarán a los seis móviles y dos agentes provistos por la CNRT.En tanto, en toda- se realizarán controles concentrados en los puntos estratégicos para cuidar que se respeten las normas de seguridad vial.Giuliano destacó el trabajo conjunto de todos los organismos nacionales y provinciales para lograr una mayor seguridad vial."Trabajamos en medidas concretas,, con colaboración entre las diversas agencias del Estado, intervención tecnológica a través de los drones, alcoholímetros en todas nuestras rutas, patrullas de motocicletas, puntos fijos, puntos móviles, y eso nos da un resultado concreto", dijo el ministro en diálogo con Télam.Y añadió:"Aquí estamos todos mancomunados en el objetivo común de cuidarnos la vida. Hemos tenido un desarrollo que ha bajado el índice de mortandad en la Argentina. Tenemos que trabajar fuerte en la utilización de todos los mecanismos para prevenir siniestros", completó.En ese sentido, recordó que se implementaron medidas como la obligatoriedad de uso de cinturón de seguridad en los micros para reducir la gravedad de un siniestro.El titular de la CNRT, José Arteaga, aseguró que los controles "no son espasmódicos" y destacó que se trata de "una planificación del ministerio de Transporte de la Nación conjuntamente con la Agencia Nacional de Seguridad Vial controlando la seguridad"."Que todos los transportistas tengan el control de alcoholemia, la libreta de trabajo, que todos los usuarios del transporte usen el cinturón de seguridad porque no está de adorno, salva vidas. Por eso los fiscalizadores se suben a cada unidad y exigen el uso del cinturón y obviamente toda la cuestión del respaldo de seguros, licencias, verificación técnica en todas las unidades", agregó.Además, pidió a los conductores de transportes de larga distancia "tener mucha paciencia" porque las rutas estarán cargadas por el fin de semana largo, e insistió en el uso de cinturón y en no beber alcohol antes de manejar, además de contar con todos los papeles para el transporte de pasajeros de carga y particular"."Habrá mucha transitabilidad y cuando hay tránsito hay consumo y esto dinamiza las economías regionales", explicó.Finalmente, el ministro de Transporte bonaerense Jorge D´Onofrio expresó que los controles son "fundamentalmente de prevención"."Hemos encontrado el acompañamiento y la complementariedad para llevar esto con eficacia, lo que nos dio tiempo para avanzar en la ley de alcohol cero que apunta a salvar vidas. Los números que vamos a estar publicando prontamente nos van a reflejar el trabajo que hicimos en el año", concluyó.