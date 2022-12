Argentina, el equipo que más veces quedó fuera de juego en el Mundial de Qatar

La estrategia utilizada por Arabia Saudita provocó que dos goles de Lautaro Martínez fueran anulados / Foto: AFP.

La Scaloneta en números

Lionel Messi ejecutó los dos penales argentinos: anotó contra Arabia Saudita y erró contra Polonia / Foto: AFP.

Argentina lidera la estadística de los equipos que más veces quedaron en posición fuera de juego en el Mundial Qatar 2022disputados 56 de los 64 partidos programados, según los registros tomados por la FIFA., con la particularidad que ese número corresponde a solo tres juegos ya que no le pitaron ninguna ante Polonia (2-0), en la victoria que le permitió ganar el Grupo C en la última fecha.Más de la mitad de los off side (10) los acumuló en la derrota con Arabia Saudita (1-2) en el debut, lo que marcó un récord en la competencia. La estrategia utilizada por el seleccionado asiático provocó que dos goles de Lautaro Martínez y otro de Lionel Messi fueran anulados en el primer tiempo cuando el equipo estaba en ventaja por 1-0.Solo el registro en ese partido superó a los seis fuera de juego apuntados en los cuatro encuentros de toda la Copa del Mundo Rusia 2018. "Ya sabíamos cómo jugaba Arabia Saudita, con una línea defensiva adelantada. Sufrimos offside milimétricos, seguramente hicimos cosas mal que debemos mejorar", admitió el DT Lionel Scaloni.Argentina pudo corregir esa falencia en los juegos siguientes: ante México (2-0) quedó apenas dos veces en off side y frente a Australia (2-1), la noche de la clasificación a cuartos de final, fueron cuatro.El vigente campeón de Américay un promedio de conversión del 50 por ciento. Su capitán,, goleador del equipo en este Mundial (3), marcó el primero que dispuso ante Arabia Saudita pero falló el siguiente contra el arquero polaco Wojciech Szczesny.Argentina lleva marcadosen Qatar 2022 -(2) completan la planilla-, cinco menos que el seleccionado más goleador, Inglaterra, que también jugará cuartos de final ante el actual campeón del mundo, Francia.El equipo de Scaloni generó 58 situaciones de gol en todo el torneo (14,5 por partido), de las cuales 26 terminaron en remates al arco, 45 se concretaron dentro del área y 13 fuera de ella. En ese rubro, el líder es Brasil con 70, otro de los seleccionados que logró posicionarse entre los ocho mejores de la máxima competencia FIFA.Argentina necesitó dar, lo que implica un juego más directo en relación a(3.819), desligado del concepto productividad.El equipo de Luis Enrique quedó eliminado el martes anteen la tanda de penales, por los octavos de final, luego de registrar una larga posesión de balón sin traducirla en situaciones de gol.El equipo magrebí, único representante africano que permanece en la competencia,, un 30 por ciento más de las que cometió Argentina.La "Albiceleste" hizo 41 foules en sus cuatro partidos y solo tiene dos jugadores amonestados: los laterales Gonzalo Montiel (México) y Marcos Acuña (Polonia). En la tabla de Fair Play comparte la segunda línea con Francia y España, debajo de Inglaterra único seleccionado que no recibió tarjetas en Qatar 2022.Los franceses son el seleccionado con más duelos ganados (104), un aspecto del juego en el que Argentina se distancia considerablemente con (71). Sin embargo, el defensor Nicolás Otamendi fue el jugador que más se impuso en el mano a mano (27).El Mundial de Qatar se reanudará este viernes con los dos primeros cruces de cuartos que disputarán Brasil-Croacia, desde las 12.00 en el estadio Education City, y Argentina-Países Bajos, a partir de las 16.00 de Lusail.Los últimos dos semifinalistas se definirán el sábado con Portugal-Marruecos (12.00, Al Thumama) y Francia-Inglaterra (16.00, Al Bayt).