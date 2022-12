Se cumplen dos años del fallecimiento de Sabella y su legado está presente en Qatar

Sabella festeja en Brasil 2014. Foto archivo Fernando Gens

Este jueves se cumplirán dos años del fallecimiento de Alejandro Sabella, el último DT del seleccionado argentino finalista de una Copa del Mundo y verdugo de Países Bajos en las semifinales de Brasil 2014., en el seleccionado y en el Mundial de Qatar 2022.El seleccionado argentino enfrentará el próximo viernes a Países Bajos por los cuartos de final y el último antecedente contra este rival en un Mundial tuvo a "Pachorra" como protagonista.en una dramática serie que se definió desde los tiros desde el punto penal.De aquel plantel de Sabella que logró "cruzar el Rubicón" sólo se mantienen el capitán Lionel Messi y Ángel Di María, quien no pudo jugar ese partido por la lesión sufrida en los cuartos de final.bajo la conducción de Lionel Scaloni, un entrenador que no está ligado directamente a Sabella pero con el que comparte puntos en común.durante ese fatídico 2020En aquel entonces el exDT fue invitado por el presidente Claudio Tapia y ambos recorrieron el predio que había pisado por última vez después de la final perdida ante Alemania en el estadio Maracaná., que quedó retratado con una simbólica imagen en la que "Pachorra" le toca la frente con su dedo índice al santafesino.La misma fue replicada por Scaloni en su cuenta oficial de Twitter el día del fallecimiento de Sabella junto a un emotivo mensaje: "Nunca olvidaré tu visita. Gracias por todo lo que hiciste por nuestro fútbol. Hasta siempre, Alejandro".. De hecho, el santafesino oriundo de Pujato tiene un gran recuerdo de su paso como futbolista por el "Pincha" antes de partir a Europa.Además de similitudes en el aspecto futbolístico, Scaloni también tiene una conducción del grupo parecida a aquel grupo del 2014.Hasta el propio. Me parece muy parecido por ese lado, por el grupo que se armó y la fortaleza mental", dijo el rosarino.En otro momento,, quien está a un partido de convertirse en el jugador que más veces usó el brazalete de un seleccionado en la historia de los Mundiales.El defensor Nicolás Otamendi, una de las figuras de la Argentina en Qatar 2022, fue parte del ciclo de Sabella e incluso marcó el primer gol del proceso pero finalmente se quedó afuera del último corte de la lista."Fue lo mas triste que nos tocó vivir mas allá de haber perdido la final del mundo", rememoró hace un tiempo Claudio Gugnali, ayudante de Sabella, sobre el día en el que tuvieron que dejar afuera a Otamendi, José Sosa y Éver Banega.Seguramente una sensación parecida a la que atravesó Scaloni cuando tuvo que decidir las desafectaciones por lesión de Nicolás González y Joaquín Correa en la previa del debut contra Arabia Saudita.que compartieron casi tres años de aquel histórico ciclo.Un día después y nuevamente ante Países Bajos, la "Scaloneta" intentará cruzar su propio "Rubicón" y tal vez alguno de los 26 integrantes del plantel se convertirá en "héroe".