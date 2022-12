Las encuestas de cine y los cambios en los cánones y paradigmas

"Jeanne Dielman, 23 Quai de Commerce, 1080 Bruxelles" es la segunda película de Chantal Akerman.

Hace casi un mes se dieron a conocer los resultados de la Encuesta de las 100 Mejores Películas del Cine Argentino ( https://encuestadecineargentino.com /), organizada por las revistascon el voto de 546 referentes del sector audiovisual y la ganadora fueY hace una semana se anunció que(1975), de la belga Chantal Akerman, resultó la mejor película de la historia, según el voto de 1.639 críticos, programadores, archivistas y académicos consultados por la mítica y prestigiosa publicación británica Sight & Sound ( https://www.bfi.org.uk/sight-and-sound/greatest-films-all-time ).Para entender los profundos cambios en los cánones cinéfilos hay que comparar estos nuevos resultados con los de ediciones anteriores.En el caso del cine nacional, las encuestas previas habían sido realizadas por elhabía ganado(1939), de Mario Soffici; y en 2000,, de Leonardo Favio.Ahora triunfó la ópera prima de una cineasta y no se trata de un cambio menor en un ámbito que, tanto desde la dirección como desde la crítica, fue ampliamente dominado por hombres. De hecho, enEn la que Sight & Sound organiza cada diez años desde 1952 ocurrió algo similar:, de Vittorio De Sica;de Orson Welles; mientras que, la que se había quedado con el primer puesto.Ahora, la vencedora fueSi el vuelco en la encuesta de cine argentino se entiende por el largo período que pasó entre las dos últimas ediciones (22 años) y por la irrupción de, en el caso de la de Sight & Sound sí se observa que tiene que ver con esta época de cambios, de resignificaciones y de empoderamiento femenino. De hecho,El film, de, resulta decididamente radical en su estructura (sus larguísimos planos fijos la convierten en un referente fundamental del denominado slow cinema) y muy política en su retrato de la Jeanne Dielman del título (Delphine Seyrig),de Bruselas con Sylvain (Jan Decorte), un hijo adolescente con el que casi no habla (el muchacho se la pasa leyendo de manera compulsiva, casi como cualquier joven de hoy parece absorbido por las pantallas), y se prostituye (un único cliente cada tarde) como forma de sostener la economia familiar.Ambientada durante un período de tres días,de Jeanne, que limpia de manera obsesiva hasta dejar todo inmaculado, cocina, lustra los zapatos, hace las compras, teje y atiende cada una de las necesidades de un Sylvain que no colabora en nada.Tomándose todo el tiempo del mundo, la directora construye lo que en definitiva es una estructura dramática bastante clásica para llegar a un desenlace sangriento y desgarrador.Por lo tanto, que haya ganado la segunda película de ficción deque aborda la problemática de una mujer sola e indefensa en medio de un mundo machista, dice mucho de estos nuevos tiempos. Luego, si en términos estrictamente cinematográficos es mejor o no que “Vértigo” (que ahora quedó relegada al segundo lugar) o que “El ciudadano” (que finalizó tercera) yaY esas polémicas, por supuesto, estuvieron a la orden del día, ya quemodelo 2022 de Sight & Sound noasí como tampoco figura ninguna producción latinoamericana, cuando la región supo contar con Glauber Rocha, Eduardo Coutinho, Leonardo Favio, Pino Solanas, Lucrecia Martel, las películas mexicanas de Luis Buñuel, Roberto Gavaldón o Luis Ospina, por citar solo un puñado de grandes creadores.Sus respectivos triunfos explican un cambio de época, un nuevo consenso, una relectura de la historia del cine nacional e internacional. Si “La ciénaga” es o no la mejor película hecha en la Argentina y/o “Jeanne Dielman 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles” es el mejor film de todos los tiempos a nivel globalNi el arte es una ciencia exacta ni las encuestas marcan una verdad incontrastable. Son apenas una foto, el reflejo de un momento y, si se quiere, de cierto consenso entre especialistas y profesionales.ese universo tan apasionante y cambiante como es el del cine.