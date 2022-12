El Banco Mundial aprobó un crédito de U$S 200 millones para mejorar la inclusión digital

El proyecto “Fortalecimiento de la infraestructura de datos para cerrar la brecha digital en Argentina” es un préstamo de margen variable, reembolsable en 32 años / Foto: FRJQ

Se financiará la oferta de capacitaciones junto con universidades y actores locales para que personas y empresas tengan la oportunidad de mejorar sus habilidades digitales.

Cómo se aplicará el financiamiento

El Directorio del Banco Mundial (BM) aprobó un financiamiento de US$ 200 millones para apoyar la transformación digital de la Argentina y contribuir a cerrar la brecha digital, a través deen habilidades digitales dirigidas a personas y empresas.“Vivimos el siglo de la revolución de la tecnología y el conocimiento. La lucha contra la pobreza requiere inexorablemente de inversión en infraestructura y equipamiento para achicar la brecha digital. Este programa de financiamiento para la Argentina no sólo son 200 millones de dólares sino también la oportunidad de que miles de chicas y chicos de todo el país accedan a conectividad y equipamiento para poder achicar esa brecha digital”, sostuvo el ministro de Economía, Sergio Massa, en declaraciones consignadas por un comunicado del BM.El proyecto, prevé beneficiar directamente a unos 350.000 residentes en áreas sin conexión ubicadas en 300 localidades, a 350.000 empleados del sector público nacional y subnacional y a 15.000 personas, en su mayoría mujeres, que recibirán capacitaciones para fortalecer sus habilidades digitales."La pandemia de Covid-19 mostró la enorme disparidad de acceso digital. Este proyecto invierte en inclusión digital para mejorar el acceso y la calidad de la conectividad en las zonas rurales más postergadas”, afirmó Jordan Schwartz, director del Banco Mundial para Argentina, Paraguay y Uruguay, y agregó que “la conectividad universal y la mejora de la infraestructura de datos ayuda a garantizar la continuidad de las prestaciones de servicios digitales y a acceder a nuevas oportunidades laborales y comerciales”.En particular, el proyecto financiará principalmente tres actividades: por un lado, la extensión de la infraestructura de banda ancha para proveer acceso a internet en zonas aisladas; asimismo, asistirá al lanzamiento de cuatro nuevos centros de datos que operarán de manera descentralizada en el país.Esta red tiene por objetivo mejorar la resiliencia, la eficiencia y la seguridad de los datos, minimizando los impactos de posibles shocks climáticos, y además, los centros de datos priorizarán la eficiencia energética.Por otro lado, se financiará la oferta de capacitaciones junto con universidades y actores locales para que personas y empresas tengan la oportunidad de mejorar sus habilidades digitales; y se darán incentivos para diseñar, probar e implementar soluciones digitales, incluyendo el apoyo a capacitaciones dirigidas al uso de tecnologías digitales aplicadas a la agropecuaria para promover la eficiencia y la adaptación al cambio climático.El proyecto “Fortalecimiento de la infraestructura de datos para cerrar la brecha digital en Argentina” es un préstamo de margen variable, reembolsable en 32 años, y tiene un período de gracia de 7,5 años, precisó el Banco Mundial.