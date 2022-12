Kyle Walker, defensor inglés: "No vamos a jugar sólo contra Mbappé"

Kyle Walker, El lateral de la selección inglesa. Foto: TW @kylewalker2

El lateral de la selección inglesa Kyle Walker aseguró este miércoles queno es solamente un "Inglaterra contra Mbappé".El defensor inglés, quienexpresó en conferencia de prensa:"Es más fácil decir que lo voy a parar que hacerlo, pero no me subestimo, tengo mucho cuidado y le doy el respeto que se merece, pero no demasiado respeto", agregó Walker."Siempre ha sido un gran partido, una gran batalla, los veía por la tele y es un orgullo poder jugar este partido porque va a ser un gran duelo y será complicado"., Walker respondió que"Es un orgullo que un jugador de su calidad y tan peligroso diga esto, se lo agradezco, pero como he dicho antes esto es un deporte de equipo”.Y admitió que “tenemos que respetarle pero está claro que no le vamos a poner una alfombra roja, me he encontrado con grandes jugadores antes, como Neymar, Mané, así que lo trato como otro partido".Walker, quien fue parte del equipo titular en dos partidos del presente Mundial, uno de ellos en el triunfo por 3-0 ante Senegal por los octavos de final, volverá a estar en el equipo inicial el viernes al mediodía en el encuentro de cuartos ante los galos.