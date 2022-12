Boric: "Es preferible un acuerdo imperfecto que no tener acuerdo"

Boric aprovechó el acto de promulgación del presupuesto para pedir que se aceleren los tiempos para dejar atrás la Carta Magna pinochetista. / Foto: Presidencia Chile

"Quiero aprovechar este momento para instar a todas las fuerzas políticas a que cerremos un acuerdo y avancemos de manera significativa en estos últimos dos meses antes del cierre legislativo" Gabriel Boric

Presupuesto 2023

¡Promulgamos el primer Presupuesto de nuestro Gobierno! Hoy el Presidente @GabrielBoric promulgó junto al ministro de Hacienda @MarioMarcelC la Ley de #Presupuesto2023 ✅ Conoce algunas medidas que fortalecerán la seguridad económica, ciudadana y social 👇🏽 https://t.co/kPui7nparK pic.twitter.com/Cs7hv7VoRK — Presidencia de Chile (@Presidencia_cl) December 7, 2022

Llamado al diálogo

El presidente de Chile, Gabriel Boric, promulgó la Ley de Presupuesto 2023 y aprovechó el acto paray afirmó que "es preferible un acuerdo imperfecto que no tener uno"."Quiero aprovechar este momento para instar a todas las fuerzas políticas a que cerremos un acuerdo y avancemos de manera significativa en estos últimos dos meses antes del cierre legislativo", manifestó el mandatario.Boric destacó el diálogo permanente entre el Ejecutivo y los parlamentarios, pero solicitó urgencia en llegar a un consenso, debido a que la "negociación constitucional entre los partidos está extendiéndose más de la cuenta” y como Gobierno buscan “dar certeza a la ciudadanía".", dijo Boric a pesar de que como alianza de Gobierno no es lo que quieren.Por otra parte, el mandatario promulgó la Ley de Presupuesto 2023, enfocada principalmente en los ejes de seguridad ciudadana, económica y social.“El sentido de estar aquí es para mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo y nuestro presupuesto se enfoca justamente en esa dirección”, manifestó.El mandatario aseguró que, la jubilación que garantiza el Estado para quienes no realizaron aportes o hicieron menos del piso, además de políticas para hacer frente a la inflación y el alza del costo de la vida.En temas de economía se busca "fomentar la inversión pública" y "ayudar a las pequeñas y medianas empresas", las cuales otorgan el 50% del empleo del país, destacó el jefe de Estado.En el ámbito de la seguridad, Boric señaló que se está "financiando políticas importantes en planes concretos para combatir el crimen organizado”, y agregó que el enfoque está "en recuperar la tranquilidad de los barrios".Finalmente, volvió a hacer un llamado al diálogo para dar término a las negociaciones del proceso constituyente."Espero que todos los que estamos en política hoy no olvidemos nunca que es por quienes están en sus casas que estamos aquí", cerró el mandatario.El inédito proceso constitucional, democrático, paritario y con la participación de los pueblos originarios, fue posible tras las movilizaciones y masivas manifestaciones del denominado estallido social de octubre de 2019, que llevaron a un acuerdo con la mayoría de los partidos del oficialismo y oposición para redactar una nueva carta magna.Las multitudes que tomaron las calles chilenas entonces señalaban a la actual Constitución como origen de la desigualdad y reivindicaban un nuevo modelo de Estado que garantizase la salud pública, la educación universal de calidad o una mejora de las pensiones.Ely unos meses después, en mayo de 2021, se eligieron los 155 convencionales que redactaron el texto que finalmente