Dalbón afirmó que el viaje a Lago Escondido "es un claro caso de dádivas"

"Lo que hace Ercolini es un coartada. Tiene que mínimamente ser suspendido por el Consejo de la Magistratura hasta que se resuelva su situación", expresó Dalbón. / Foto: Carlos Brigo

Gregorio Dalbón, abogado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sostuvo que el caso del viaje que magistrados, funcionarios porteños, empresarios de medios de comunicación y un exagente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) realizaron a Lago Escondido "es un claro caso de dádivas y no hay forma de esconderlo"."Es una demostración del Estado paralelo y de cómo funciona una mafia. Hacen lo que quieren. Estamos hablando de un delito de dádivas y no hay forma de esconderlo. Esperemos que atiendan el caso como algo judicial, que se indague y se investigue, que no se quede todo en una imputación", apuntó Dalbón en declaraciones para Radio 10., Río Negro, donde el magnate inglés Joe Lewis posee una estancia.El domingo pasado, trascendieron conversaciones en un grupo de la aplicación Telegram, conformado por jueces federales, dos directivos del Grupo Clarín, un funcionario porteño, el jefe de los fiscales de la ciudad de Buenos Aires y un empresario con pasado en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), quienes intentaban coordinar una versión para justificar la participación de varios de ellos en un vuelo privado a Bariloche y una estadía en la estancia del magnate británico Joe Lewis.El intercambio de mensajes a través de un grupo de chat involucra a Julián Ercolini, titular del Juzgado Federal número 10; Pablo Yadarola, a cargo del Juzgado Penal Económico número 2; Pablo Cayssials; Juzgado Contencioso Administrativo número 9; Carlos Mahiques, integrante de la Sala II de la Cámara de Casación Penal; el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D'Alessandro --propietario de la línea supuestamente hackeada- y el procurador de CABA, Juan Batista Mahiques.en relación a los involucrados como parte de una investigación por el delito de aceptación de dádivas.hasta que se resuelva su situación", expresó Dalbón, en referencia a los chats donde el juez insita a conseguir facturas y recibos falsificados y así poder justificar el viaje.Y en ese sentido, remarcó: "Nos encontramos con un juez que es delincuente. El encuentro en Lago Escondido evidencia una situación irregular para que se junten el poder mediático, el judicial y el político".