Cristina les pidió a los dirigentes peronistas que "tomen el bastón de mariscal"

Los asistentes a la reunión vieron a Cristina "muy entera" y con la firme convicción de que hay que "dar una batalla". / Foto: Osvaldo Fanton

Cristina le pidió a la militancia y a la dirigencia que "empuñen el bastón de mariscal", contó el gobernador Kicillof.

“Cristina hizo un llamado a la organización y a que tengamos una cuota relevante de coraje ante este verdadero ataque a la democracia. El mensaje que Cristina le dijo a la militancia y a la dirigencia es 'llevan el bastón de mariscal en la mochila, empúñenlo'" Axel Kicillof

Un desafío colectivo

Larroque participó del encuentro de la Vicepresidenta con la dirigencia peronista. Foto Eva Cabrera

"Saquen el bastón de mariscal"

"Es muy difícil que ella de marcha atrás con lo que dijo sobre no ser candidata. Ella nos interpela hacia adentro y también hacia afuera. Ella piensa a futuro, en el desafío que tenemos como peronistas para resolver los problemas de los argentinos" Walter Correa

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió a dirigentes del peronismo nacional y bonaerense que "tomen el bastón de mariscal, militen, hagan política y salgan a la cancha para defender el proyecto nacional y popular" de cara a las elecciones presidenciales de 2023, en el marco de una cena que compartieron en la noche del martes en Ensenada, luego de que se conociera su condena a 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.Después de que se conozca el(TOF) 2 en la causa Vialidad y de su discurso en el que afirmó que no será "candidata a nada" en el 2023 , la Vicepresidenta participó de una cena con un nutrido grupo de funcionarios, ministros nacionales, provinciales, intendentes, dirigentes sindicales y de los movimientos sociales en la localidad de Punta Lara, en Ensenada.Varios de los dirigentes presentes en ese encuentro confiaron a Télam que, pese al fallo adverso, vieron a la expresidenta "muy entera" y con la firme convicción de que hay que "dar una batalla" contra lo que considera una persecución judicial pergeñada entre un sector de la Justicia, de la oposición y de los medios hegemónicos.Además, todos coincidieron en quede cara a las elecciones presidenciales del año próximo.“Cristina hizo un llamado a la organización y a que tengamos una cuota relevante de coraje ante este verdadero ataque a la democracia. El mensaje que Cristina le dijo a la militancia y a la dirigencia es 'llevan el bastón de mariscal en la mochila, empúñenlo'", contó el, uno de los presentes en la cena del martes."Fue un llamado al activismo para que se entienda la importancia que tiene una proscripción al peronismo y a la persona más importante del peronismo", dijo el mandatario bonaerense en declaraciones formuladas a El Destape Radio y agregó que "quitando la cuestión electoral, que falta mucho, hay un llamado a la organización y a dar una respuesta muy contundente del punto de vista de lo que está en juego".Fuentes partidarias explicaron que se trata de la octava reunión entre dirigentes y referentes de distintos espacios que se reúnen una vez por mes, con la particularidad de que, en este caso, la Vicepresidenta decidió estar presente.Según varios de los referentes políticos que estuvieron en el encuentro, allí Cristina Kirchner planteó que "existe un desafío colectivo que la trasciende a ella para enfrentar la crisis actual y que va más allá del proceso electoral, por lo que hay que buscar definiciones de fondo".Además de Kicillof participaron de la cena en Ensenada el diputado y presiente del PJ provincial Máximo Kirchner; el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro; y el ministro de Desarrollo bonaerense y secretario general de La Cámpora, Andrés Larroque.También estuvieron el titular de la AFIP, Carlos Castagnetto; la directora ejecutiva de Anses, Fernanda Raverta; los ministros bonaerenses de Gobierno, Cristina Alvarez Rodríguez, y de Trabajo, Walter Correa; intendentes como Mayra Mendonza (Quilmes); Jorge Ferraresi (Avellaneda), Fabián Cagliardi (Berisso), Gustavo Barrera (Villa Gesell) y Pablo Zurro (Pehuajó).Los legisladores bonaerenses Teresa García, Susana González, César Valicenti, Omar Plaini y Adrián Grana; los diputados nacionales Carlos Heller, Vanesa Siley y Leopoldo Moreau; y la titular del Instituto Cultural, Florencia Saintout fueron otros de los participantes.De igual modo, estuvieron el subsecretario de Ejecución de Obra Pública, Edgardo Depetri; el secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo; el secretario General de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán; el titular de Suteba, Roberto Baradel; el secretario adjunto de Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), Paco Manrique.El subsecretario de Articulación y Comunicación Comunitaria del Ministerio de Desarrollo, Lauro Grande; la comisionada del Comité Nacional de Prevención de la Tortura, Diana Conti; y el titular de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), Martín Sabbatella fueron otros de los que dieron el presente.En declaraciones radiales, Larroque también confirmó que el encuentro en Ensenada se trató de una "reunión habitual de las que se hacen una vez por mes como un espacio de debate donde este martes ella (Cristina Kirchner) decidió participar luego de un día muy especial"."Más allá de eso, creo que estamos ante una situación límite, un punto de inflexión. Cristina lo expresó con toda claridad ayer y yo creo que convoca al conjunto del pueblo, a todas las organizaciones sociales, políticas, sindicales y a la dirigencia en su conjunto a asumir cuál es la pelea real en la Argentina", cerró.En declaraciones a Télam, Correa aseguró que "pese a este intento de proscripción al peronismo, vi a Cristina muy entera. Está haciendo lo que corresponde, que es conducir el frente nacional" y agregó: "En los '80 y '90 no teníamos conducción, luchábamos como podíamos. Con ese criterio maternal que ella tiene, nos dijo: 'ya están grandes, hagan lo que tienen que hacer"."Anoche Cristina fue muy concreta, nos dijo: ustedes son peronistas, así que saquen el bastón de mariscal" y detalló: "tenemos el Poder Ejecutivo, diputados, senadores, gobernadores, intendentes, dirigentes sindicales: hagamos lo que tengamos hacer para defender la patria".Correa interpretó que Fernández considera "que debe haber un recambio generacional: Evita fue Evita a los 26, Perón fue Perón a los 42" y graficó: "Nuestro gobernador tiene 51 años, Máximo, Wado y el Cuervo son cuarentones largos"."Es muy difícil que ella de marcha atrás con lo que dijo sobre no ser candidata. Ella nos interpela hacia adentro y también hacia afuera. Ella piensa a futuro, en el desafío que tenemos como peronistas para resolver los problemas de los argentinos", resaltó.En igual tono se expresó Saintout ante esta agencia al contar que en el encuentro la titular del Senado convocó a los presentes "a hacernos cargo de encontrar una salida, de organizarnos y luchar por eso" y añadió: "Nos tenemos que hacer cargo de defender y reconstruir la democracia que la mafia de Héctor Magnetto intenta destruir, tenemos que decidir si estamos con la mafia o con la democracia".En sintonía con ello, Secco dio detalles a Télam sobre la charla de este matres por la noche: "Charlamos con sinceridad con los compañeros. Ella es una mujer extraordinaria con un coraje tremendo. Nos pidió que nos hagamos cargo, todos los que estábamos allí tenemos la responsabilidad de salir a pelearla, y eso es lo que haremos porque están lastimando la democracia".Por su parte, Barrera también coincidió en que Cristina Kirchner "está bien y entera a pesar del fallo", calificó al encuentro como "emotivo" y coincidió con el resto de los dirigentes en que les dijo "que cada uno tenemos ahora el bastón de mariscal".Destacó que Fernández de Kirchner les dijo a los presentes "que hay que salir a jugar y a bancar porque esto que le pasa a ella, perjudica a todo el pueblo" y añadió: "Hay que salir a explicarlo para que todos lo entiendan. Está en riesgo todo el sistema democrático. Hay un antes y después de esta sentencia".