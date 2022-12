Soria: "La causa Vialidad fue armada para proscribir a Cristina Fernández"

Soria: "Recordemos que Ercolini aparece por estos días en un audio hablando sobre cómo hacer facturas truchas".

Los chats "escandalosos"

Magistrados, funcionarios porteños, empresarios de medios de comunicación y un exagente de inteligencia en un viaje a Lago Escondido.

Katolodis advirtió: "Quieren un país sin peronismo"

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, calificó como "absurdo" el fallo que condenó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en el juicio de la causa Vialidad y evaluó que se trató de un expediente armado para "proscribir" a la exmandataria."Ayer conocimos este fallo absurdo del tribunal oral formado por la bandita que se juntaba a jugar al futbol en la quinta de (el expresidente) Mauricio Macri. (Julián) Ercolini es el juez que instruyó esta causa armada de pies a cabeza para proscribir y condenar a Cristina. Es quien pasará a la historia por haber cerrado la causa de Papel Prensa", señaló Soria en declaraciones a la Radio AM 990.Y añadió que con ese veredicto, el magistrado sobreseyó al CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, y a todos los imputados luego de haberse "robado una empresa privada" junto a la dictadura militar y a La Nación."Recordemos que Ercolini aparece por estos días en un audio hablando sobre cómo hacer facturas truchas. El mismo juez que instruyó la causa de Vialidad", subrayó.Por otra parte, Soria calificó como "escandalosos" los chats que revelan cómo funcionarios porteños, magistrados, empresarios de medios de comunicación y un exagente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) habrían intentado instalar una versión falsa sobre un viaje que habían realizado a Lago Escondido, Río Negro, donde el magnate inglés Joe Lewis posee una estancia."Es un escandalo mayúsculo. Me imagino que la fiscal y la jueza de Bariloche deben estar muy contentas con que los magistrados del lawfare hablan en estos chats sobe cómo van a truchar pruebas para ocultar el misterioso viaje al sur. La verdad que la justicia argentina está llegando a un punto vergonzoso", lamentó.Además, sostuvo que "una de las conclusiones" que surge del material es "el enorme temor que tienen todos estos personajes siniestros a que estas fechorías salgan a la luz"."Les preocupa garantizar el cerco mediático más que cualquier otra cosa. Uno de los mejores mecanismos para custodiar este poder es la pata mediática", subrayó.Asimismo, el ministro adelantó que "en minutos" van a estar cumpliendo con el pedido del presidente Alberto Fernández, quien lo instruyó en cadena nacional a la cartera a su cargo que se denuncie penalmente a quienes presuntamente realizaron el viaje a Lago Escondido."Creo que fue una gran decisión para obligar a todos estos canales de televisión que se niegan a transmitir la verdad. Son delitos graves el incumplimiento de deber de funcionarios y la admisión de dadivas", opinó.Y completó diciendo que "lo más correcto es presentar la denuncia en San Carlos de Bariloche" para evitar que "haya demoras que permitan que estos atorrantes puedan desviar la investigación o manipular as pruebas".El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis calificó como "muy grave" el fallo que condenó a Cristina Fernández de Kirchner y evaluó que en realidad se trata de una "persecución" a la exmandataria y a lo que ella representa.“Es muy grave lo que está ocurriendo. Es la persecución a Cristina y a lo que ella representa. Está claro lo que está en juego. Pretende que nuestra gente no se vuelva a envalentonar. No quieren que nuestro pueblo se atreva", aseveró el ministro en declaraciones a Télam Radio.En ese sentido, Katopodis advirtió que los impulsores de esta fallo anhelan "un país sin peronismo", y evaluó que la decisión judicial es "un anticipo de lo que viene" si la oposición de Juntos por el Cambio (JxC) vuelve a ganar las elecciones"."Quieren disciplinar, quieren marcar un límite y demostrar que nuestro pueblo no tiene derechos, que no pueden seguir avanzando. En definitiva, quieren disciplinar a toda la dirigencia política", subrayó.Asimismo, el ministro aseguró que "está claro" que habrá "un peronismo que siempre defiende a los dirigentes que le hicieron bien al pueblo", y anticipó que ese espacio estará "unido en la calle, defendiendo y bancando" a la Vicepresidenta.“Se trata de la defensa de Cristina, la de un proyecto de país que nos dio derechos y años muy felices. La gente va a defender como ella hizo. También está muy claro que no se hace un país con esta justicia, ni una República, ni una democracia", remarcó.Por otro lado, el ministro sostuvo que actualmente se está ante "un sistema con tres patas" que lleva adelante "tapas de diarios, persecución y apriete a periodistas y fiscales", y donde los jueces están "construyendo causas"."La gente no tiene por qué entender qué es el 'lawfare', pero que hay fiscales y jueces que jugaban en el mismo equipo, que se ponían la camiseta e iban a la casa del (expresidente Mauricio) Macri; eso es lo entienden todos", afirmó.De hecho, indicó que también "todo el mundo entiende" cuando ve que "fiscales, jueces, espías de la exSIDE, dueños de medios y empresarios" se subieron al mismo avión, en referencia al viaje realizado a Lago Escondido, Río Negro, donde el magnate inglés Joe Lewis posee una estancia.En el viaje están involucrados Julián Ercolini, titular del Juzgado Federal número 10; Pablo Yadarola, a cargo del Juzgado Penal Económico número 2; Pablo Cayssials; Juzgado Contencioso Administrativo número 9; Carlos Mahiques, integrante de la Sala II de la Cámara de Casación Penal; el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D'Alessandro --propietario de la línea supuestamente hackeada- y el procurador de CABA, Juan Batista Mahiques.